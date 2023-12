La Thaïlande appliquera des canaux automatiques de contrôle des passeports pour les passagers étrangers sortant à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok à partir du 15 décembre. Photo : bangkokpost.com

Bangkok, 12 décembre (VNA) – La Thaïlande appliquera à partir du 15 décembre des canaux automatiques de contrôle des passeports des passagers étrangers sortants à l'aéroport de Suvarnabhumi, basé à Bangkok, afin de réduire les embouteillages dans l'aéroport le plus fréquenté du pays.Le commandant de la Division 2 de la police de l'immigration (aéroports internationaux), le général Pol Choengron Rimphadee, a déclaré que les nouveaux canaux automatiques sont destinés aux passagers porteurs de passeports électroniques et sont conformes aux normes établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les étrangers titulaires d'un passeport ordinaire, ainsi que les enfants et les personnes handicapées, bien que titulaires d'un passeport électronique, seraient toujours tenus de passer par les voies ordinaires gérées par les fonctionnaires.Les passagers à l'arrivée devront toujours être contrôlés par les agents de l'immigration, pour des raisons de sécurité, a-t-il ajouté.Malgré un processus d'immigration plus rapide, les machines peuvent toujours détecter les personnes recherchées en vertu de mandats d'arrêt, celles interdites de voyage à l'étranger et celles qui ont dépassé la durée de leur visa, a-t-il déclaré.L'aéroport de Suvarnabhumi a commencé à utiliser 16 canaux automatiques pour le contrôle des passeports des voyageurs sortants à partir de 2012, mais uniquement pour les ressortissants thaïlandais. Il ne faut qu’une vingtaine de secondes pour scanner le visage et les empreintes digitales de chaque passager. Une chaîne gérée par un agent d'immigration prend normalement environ 45 secondes.À l'heure actuelle, l'aéroport de Suvarnabhumi accueille entre 50 000 et 60 000 passagers sortants par jour. - VNA