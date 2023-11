Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin (Photo : AFP/VNA)

Bangkok, 22 novembre (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a présenté le 21 novembre une nouvelle politique extérieure « proactive » dans laquelle les envoyés thaïlandais devraient jouer un rôle central dans la promotion du commerce, des investissements, du tourisme et du soft power à l'étranger.La « diplomatie proactive » du pays a été annoncée lors du rassemblement annuel des ambassadeurs, consuls généraux, attachés commerciaux et agents de promotion des investissements thaïlandais.Selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke, le discours du Premier ministre thaïlandais sur la diplomatie proactive a mentionné des pratiques diplomatiques concrètes qui stimulent l'économie du pays et protègent l'intérêt public.Les ambassadeurs, les envoyés et les attachés commerciaux seront les principaux membres de ce que l'on appelle l'équipe Thaïlande, dont la responsabilité principale est de soutenir les efforts du gouvernement visant à promouvoir la croissance économique du pays.Srettha Thavisin a souligné la nécessité de commencer à mettre en œuvre une politique diplomatique proactive tout en intégrant les attentes du public et des entreprises en matière des relations extérieures.Le Premier ministre a demandé aux envoyés d'adopter une approche centrée sur le client, ce que le gouvernement vise également à faire.Il a souligné le rôle essentiel du gouvernement qui consiste à soutenir l'amélioration de l'indice de facilité de faire des affaires en Thaïlande et à accélérer les négociations d'accords de libre-échange.La « Team Thailand », quant à elle, coordonnera le travail conjoint entre les secteurs privé et public pour atteindre leur objectif commun de croissance économique.Le Premier ministre a demandé à l'équipe de communiquer à la fois avec les investisseurs étrangers intéressés à investir en Thaïlande et avec les investisseurs thaïlandais intéressés à investir à l'étranger.- VNA