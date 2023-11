Le Palais royal à Bangkok, Thaïlande. Photo : Xinhua/VNA



Bangkok (VNA) - La Thaïlande a accueilli plus de 22 millions de touristes étrangers au cours des 10 premiers mois de cette année.

Selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke, les touristes sont venus principalement des cinq principaux marchés que sont la Malaisie, la Chine, la République de Corée, l'Inde et la Russie. Selon les responsables thaïlandais, le nombre de visiteurs va encore augmenter grâce à la politique d'exemption de visa pour les citoyens de nombreux pays. Actuellement, les visiteurs de 64 pays peuvent entrer en Thaïlande sans visa pendant 30 jours, et puis ils peuvent demander une prolongation de leur séjour.

Selon le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, plus de 505 670 touristes étrangers ont visité le "Pays des temples d'or" du 23 au 29 octobre, un nombre plus élevé que prévu grâce à l'augmentation du nombre de vols.

Le porte-parole du gouvernement a également déclaré que l'Autorité du tourisme de Thaïlande s'est fixé pour objectif annuel d'accueillir 25 à 28 millions de touristes étrangers, générant des recettes touristiques d'environ 2 160 milliards de bahts (plus de 60 milliards de dollars).

En 2022, la Thaïlande a accueilli 11,5 millions de visiteurs internationaux. -VNA