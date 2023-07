Bangkok (VNA) - La Fédération des industries thaïlandaises (Federation of Thai Industries - FTI) a réduit son objectif de production automobile pour 2023 à 1,9 million d'unités contre 1,95 million d'unités fixées au début de l'année, en raison d'une baisse des ventes de véhicules sur le marché national et d'une augmentation des importations de véhicules électriques (VE) en provenance de Chine.



Selon Surapong Paisitpatanapong, vice-président de FTI, la production d'automobiles pour le marché national en 2023 serait de 850.000, en baisse de 50.000 unités, ou 5,5%, par rapport à la précédente prévision de 900.000 unités.



Les ventes d'automobiles en Thaïlande ont récemment diminué car les institutions financières imposent des critères plus stricts pour l'octroi de prêts automobiles. En outre, selon Surapong Paisitpatanapong, les véhicules électriques chinois ont gagné plus de parts de marché grâce aux politiques préférentielles du gouvernement thaïlandais pour promouvoir l'industrie des véhicules électriques.-VNA