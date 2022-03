Jakarta, 3 mars (VNA) - L'approvisionnement en blé de l'Indonésie pourrait être affecté par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, car le pays dépend fortement des importations de blé en provenance d'Ukraine.

La tension russo-ukrainienne risque d'affecter l'approvisionnement en blé de l'Indonésie. Photo : AFP/VNA

Selon le Centre d’étude stratégie et internationale (CSIS), les deux pays pourraient ne pas être les principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie pour l'importation ou l'exportation. Mais le conflit aura un effet sur les importations d'ingrédients alimentaires de l'Indonésie, en particulier le blé ukrainien.



Lestary J. Barany, assistant de recherche au département d'économie du CSIS, a déclaré qu'environ 75% des importations indonésiennes en provenance d'Ukraine sont des céréales, y compris du blé, suivies du fer et de l'acier 23% et d'autres produits de base 2%.

L'Ukraine est le premier fournisseur de blé de l'Indonésie, un ingrédient clé pour les producteurs de nouilles, de farine et de pain. - VNA