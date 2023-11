Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a tenu vendredi 17 novembre à Hanoi une conférence nationale sur la mise en œuvre du programme de surveillance pour 2024, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre) lors de la conférence nationale sur la mise en œuvre du programme de surveillance pour 2024. Photo: VNA



Le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a déclaré que depuis le début de la 15e législature, le Comité permanent de l’Assemblée nationale avait organisé une conférence annuelle sur la mise en œuvre du programme de surveillance de l’Assemblée nationale pour l’année suivante, ce qui constitue une étape de la législature pour améliorer son efficacité opérationnelle.



Le responsable a déclaré que l’Assemblée nationale a choisi deux sujets pour ses activités de surveillance en 2024, à savoir la mise en œuvre de la résolution n°43/2022/QH15 publiée par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2022 sur les politiques fiscales et monétaires visant à soutenir la reprise socio-économique et développement et les résolutions de l’Assemblée nationale sur certains projets nationaux clés jusqu’à la fin 2023 ; et la mise en œuvre des politiques et des lois sur la gestion du marché immobilier et le développement du logement social de 2015 à la fin 2023. Les résultats de la surveillance du premier sujet seront communiqués à l’Assemblée nationale à sa 7e session et le second à sa 8e session.



Parallèlement, le programme de surveillance du Comité permanent de l’Assemblée nationale pour 2024 couvrira l’application des politiques et des lois sur la rénovation du système d’organisation et de gestion, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des activités des agences publiques non commerciales au cours de la période 2018-2023, ainsi que la mise en œuvre des politiques et des lois relatives à l’ordre et à la sécurité de la circulation de 2009 à la fin 2023.



Le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a demandé aux participants d’évaluer les réalisations et l’expérience dans les activités de surveillance, tout en soulignant les difficultés et les lacunes du travail et en identifiant leurs causes.



Dans le même temps, ils devraient discuter de la coordination et des mesures pour mettre en œuvre efficacement les activités de surveillance de l’Assemblée nationale, du Comité permanent de l’Assemblée nationale en 2024, contribuant ainsi à donner vie aux politiques et aux lois, répondant aux aspirations du peuple et des électeurs, a-t-il déclaré.



Après l’ouverture, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong, a remis un rapport récapitulatif sur les résultats des activités de surveillance de rapport récapitulatif de l’Assemblée nationale en 2023 et les plans pour la mise en œuvre du programme de surveillance pour 2024. – VNA