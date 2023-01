Lors de la réception. Photo : VNA Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a appelé le 12 janvier, l’Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) à encourager ses entreprises membres à accroître leurs investissements au Vietnam.

Recevant le président et directeur exécutif de la SIA, John Neuffer, à Hanoï, le vice-Premier ministre a salué la sélection par la SIA du Vietnam comme l'une des destinations à étudier dans sa tournée d'enquête en Asie du Sud-Est. Il a considéré cela comme un point de départ pour la coopération entre la SIA et le gouvernement vietnamien, favorisant ainsi la possibilité d'un engagement du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs.

Le gouvernement vietnamien a publié de nombreuses politiques de soutien pour l'investissement et le développement de produits de haute technologie, l'industrie des semi-conducteurs étant la priorité absolue, a-t-il noté, soulignant que la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique en plein développement ont été identifiées comme un moteur clé de la croissance économique au cours de la période 2021 - 2030.

Le Vietnam donne la priorité aux projets de haute technologie et d'innovation avec des effets d'entraînement dans lesquels les investisseurs s'engagent à faciliter la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de production, à coopérer dans la formation des ressources humaines et la recherche et développement (R&D), et à aider à stimuler l'économie numérique et le développement socio-économique, a dit Le Minh Khai.

Il a ajouté que le Vietnam possède un grand potentiel de développement de l'industrie des semi-conducteurs grâce à des ressources humaines de haute qualité et à un vaste secteur de la fabrication électronique avec de nombreuses grandes entreprises comme Intel, Samsung, Foxconn, Amkor et LG. Le Centre national d'innovation a également été créé pour soutenir l'innovation, la R&D et la construction d'un écosystème d'innovation axé sur les entreprises.

Pour sa part, John Neuffer a déclaré que l'industrie américaine des semi-conducteurs s'efforçait de rééquilibrer la chaîne mondiale de production de semi-conducteurs.



Il a souligné l'importance du Vietnam pour les chaînes de production américaines, exprimant son espoir que le Vietnam jouera un rôle de plus en plus important dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs des États-Unis dans les temps à venir.



Alors que d'autres pays progressent rapidement et que les entreprises américaines de semi-conducteurs recherchent des opportunités d'investissement, John Neuffer a déclaré qu'il espérait coopérer avec le gouvernement vietnamien et aider la nation d'Asie du Sud-Est à ne pas manquer cette importante opportunité.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé à la SIA de présenter le climat d'investissement du Vietnam aux entreprises américaines pour les encourager à ouvrir des centres de R&D et de science et technologie dans le pays d'Asie du Sud-Est, et à transférer des technologies pour aider le Vietnam à développer des entreprises capables de concevoir et de produire des produits semi-conducteurs.



Il a également suggéré que la SIA présente des experts et des organisations pour organiser des cours de formation sur site et offre des bourses pour former des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.- VNA