La Semaine « Grande unité des groupes ethniques - Patrimoine culturel vietnamien » se tiendra du 22 au 26 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoï. Photo : VNA

L’événement vise à marquer le 93e anniversaire du Front de la patrie du Vietnam (18 novembre 1930 -18 novembre 2023) et le 78e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre 1945 - 23 novembre 2023).

Les activités de la Semaine devraient promouvoir l’identité culturelle des 54 groupes ethniques, dans la mise en œuvre du mouvement « Tous les peuples s’unissent pour construire la vie culturelle », ainsi que contribuer à la protection et au maintien des valeurs du patrimoine culturel communautaire.

Un programme d’échange culturel, sportif et touristique aura lieu dans la soirée du 23 novembre comme première activité de la Semaine.

Au cours de la semaine, les visiteurs auront l’occasion de participer à des festivals folkloriques, de porter des costumes traditionnels, de préparer des plats typiques et de découvrir l’artisanat traditionnel des groupes ethniques minoritaires du village.

D'autres activités seront des programmes visant à présenter les fêtes et les coutumes de l'ethnie de Nung dans la province de Bac Kan et de l'ethnie de Muong dans la province de Thanh Hoa, un festival d'échange culturel entre les communautés ethniques des régions du Nam Bô occidental, des hauts plateaux du Centre et du Nord-Ouest et une exposition de photos présentant les identités culturelles des 54 groupes ethniques.- VNA