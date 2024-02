New Delhi, 15 février (VNA) - La sécurité maritime occupe une place importante dans la coopération entre l'Inde et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré le secrétaire général de l'ASEAN en visite, le Dr Kao Kim Hourn, dans une récente interview accordée à l'agence de presse indienne ANI.Considérant l'Inde comme un acteur important dans la région Indo-Pacifique, il a déclaré que les deux parties avaient un intérêt commun dans la vaste zone maritime de la région et qu'elles pouvaient toutes deux travailler sur des "domaines de coopération inexploités".La coopération maritime était l’un des principaux domaines d’intervention des Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP) adoptées en juin 2019.Selon le secrétaire général, un mémorandum d'accord entre le Secrétariat de l'ASEAN et l'Association des pays riverains de l'océan Indien a été récemment signé. Il a également exprimé sa confiance dans la possibilité pour le bloc et l’Inde de travailler ensemble.Au cours de la visite de cinq jours du chef de l'ASEAN en Inde, qui devrait se terminer le 15 février, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar à New Delhi et a discuté du partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde qui a été adopté en novembre 2022. La discussion a abordé un large éventail de questions dans le domaine de la sécurité maritime, l'accent étant mis sur l'augmentation du commerce et des investissements, du tourisme et de la connectivité. - VNA