Moscou (VNA) – Le Centre de l'ASEAN de l'Institut des relations internationales de Moscou a organisé, du 12 au 14 octobre, une conférence internationale sur le thème «La Russie et l'ASEAN dans la région Asie-Pacifique: dynamique de coopération, processus régionaux et contexte mondial».La conférence est consacrée au 5e anniversaire du partenariat stratégique ASEAN - Russie, discutant de sujets tels que les nouveaux défis et les situations actuelles des pays de l'ASEAN, la coopération Russie - ASEAN à l’ère numérique, les résultats politiques et économiques du Sommet de l'ASEAN et du Sommet de l'Asie de l'Est, les tendances régionales modernes et les relations Russie - ASEAN à l’heure actuelle.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Rudenko a affirmé que pour la Russie, les relations avec l'ASEAN constituent toujours une priorité en matière de politique étrangère, ce qui a été clairement démontré dans le «Concept russe de politique étrangère» récemment actualisé.Plus de 90 experts et universitaires de Russie et des pays de l'ASEAN ont participé à 14 tables rondes lors de la conférence.Le chercheur Ngo Di Lan de l'Institut de politique étrangère et d'études stratégiques, de l'Académie diplomatique du Vietnam, dans son discours intitulé "La stratégie de transformation numérique du Vietnam", a déclaré que le Vietnam vise à moderniser rapidement son économie pour gagner en compétitivité mondiale et surmonter les défis, tout en garantissant l’égalité sociale. Le Vietnam se concentre sur la construction d’infrastructures numériques et le développement des ressources humaines dans le domaine de la transformation numérique, en coordonnant les efforts multisectoriels et internationaux pour accélérer l’application des technologies numériques dans de nombreux aspects de la vie.Concernant les perspectives de coopération Russie - ASEAN dans ce domaine, Ngo Di Lan a déclaré que l'ASEAN, y compris le Vietnam, considérait la transformation numérique pour changer la structure économique comme une très haute priorité. Cette tendance crée des conditions favorables pour que la Russie, qui a une longue histoire de développement scientifique et technologique, pénètre le marché de l'ASEAN.Irina Korgun, directrice du Centre de stratégie russe en Asie, de l'Académie des sciences de Russie, a hautement apprécié la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des technologies de l'information. Selon elle, avec le secteur électronique représentant 17,8% de la production industrielle et près de 30% du total des exportations, le Vietnam constitue un marché potentiel pour les entreprises russes dans les domaines des technologies de l'information et de la transformation numérique.Concernant la coopération énergétique, Inna Chuvychkina, de l'Institut d'information sur les sciences sociales, de l'Académie des sciences de Russie, a déclaré que la Russie était confrontée à des difficultés dues aux sanctions internationales et que la recherche de nouveaux marchés jouait un rôle très important pour le pays. L’ASEAN émerge actuellement comme un marché potentiel avec une demande énergétique qui devrait tripler d’ici 2050. -VNA