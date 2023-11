Hanoï (VNA) - L'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Evgeny Zagaynov, a affirmé que la Russie voyait un grand potentiel dans le renforcement de la coopération énergétique avec les pays membres de cette association régionale.

S'adressant aux journalistes après l'ouverture de l'événement "Cinq ans de partenariat stratégique ASEAN-Russie", M. Zagaynov a déclaré qu’il existait un grand potentiel de coopération dans l'énergie dans le contexte d'une forte demande d'énergie en Asie du Sud-Est.

Il a déclaré que la demande énergétique dans la région augmenterait de 50 % d'ici 2050 et que la coopération entre la Russie et l'ASEAN était donc très importante. Cette coopération peut concerner les projets tels que la production de pétrole et de gaz naturel, la technologie du charbon respectueuse de l'environnement, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire et d'autres sources d'énergie alternatives, adaptées au besoin mondial de solutions énergétiques durables.

La Russie devient un partenaire de dialogue de l'ASEAN depuis 1996. En novembre 2018, les deux parties ont convenu d'élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique. En juillet 2023, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Russie a adopté une déclaration commune définissant les domaines prioritaires de coopération future.

Il s’agit de la sécurité alimentaire, de l’atténuation des catastrophes naturelles, de l’environnement, de la réponse au changement climatique, de la protection de la biodiversité, de l’énergie durable et de la sécurité énergétique. -VNA