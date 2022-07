Photo d'illustration: Tapchitaichinh

Hanoï (VNA) - Le marché vietnamien de l’immobilier deviendra inévitablement un "gâteau" attractif pour les entreprises étrangères, selon Savills.



Selon des données du ministère du Plan et de l'Investissement, les flux d'IDE au Vietnam ont enregistré une croissance continue ces 6 premiers mois de 2022. Le secteur de l’immobilier s'est classé au deuxième rang avec un montant total de plus de 3,15 milliards d’USD, représentant 22,5% du total.



Passant en revue le tableau des investissements depuis la fin de la crise financière en 2013, on constate que le montant des nouveaux IDE a augmenté nettement et régulièrement d'année en année, le secteur de l’immobilier représentant une grande part. En 2018, ce secteur a contribué à près de 5% du PIB, en croissance de 4,33%, la plus élevée depuis environ 15 ans.



Sur la base de ces résultats, Do Duy Thanh, responsable de Savills Hanoï, a déclaré que le marché de l’immobilier deviendrait inévitablement un "gâteau" attractif pour les entreprises étrangères. Les deux tiers des entreprises participant au secteur de l’immobilier au Vietnam sont à grande échelle, avec des formes d’investissement de plus en plus diversifiées et de meilleure qualité, en particulier l'immobilier industriel qui attire de plus en plus de capitaux.



"Les entrées d'investissement direct étranger (IDE) au Vietnam dans les années à venir seront encore plus importantes car les entreprises étrangères continuent de faire confiance au marché vietnamien. Le Vietnam est l'un des meilleurs pays en termes de prévention et de contrôle du Covid-19 avec un taux de couverture vaccinale élevé, lui donnant un avantage concurrentiel sur les autres pays.



Par ailleurs, le Vietnam a signé deux accords de libre-échange de nouvelle génération, dont l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'Accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA). Émergeant comme un grand marché à la main-d'œuvre jeune, dynamique et qualifiée, le Vietnam peut rivaliser complètement avec d'autres pays de la région en termes d'attraction des IDE ", a souligné M. Thanh.



Le représentant de Savills a déclaré que le nombre croissant de clients des classes moyennes et supérieures, associé au processus d'urbanisation rapide dans les grandes villes, continuerait de stimuler la demande de logements.



Parallèlement, bien qu'il soit durement touché par la pandémie, l'immobilier de villégiature est également un segment où les investisseurs intelligents peuvent rechercher des opportunités d'entrer sur le marché, en particulier à Phu Quoc, Nha Trang, Phan Thiet…



De plus, l'émergence du segment de l'immobilier de santé, encore très nouveau au Vietnam, ouvre également de belles opportunités.



Les investisseurs étrangers portent également une attention particulière à l'immobilier résidentiel et de bureaux. Cette tendance résulte de la demande croissante alors que le prix reste raisonnable lorsque l'on compare les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville avec des marchés voisins tels que Singapour, Shanghai, Shenzhen...



En particulier, la percée de l'immobilier industriel promet de devenir le point fort de l'industrie immobilière dans un avenir proche./.-CPV/VNA