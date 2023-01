Maquette de l’entrée de la rue florale Nguyên Huê à l’occasion du Têt 2023. Saigontourist/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Placée sous le thème “Hô Chi Minh-Ville : printemps du bonheur et de la prospérité”, la rue florale Nguyên Huê du Têt se remplit de fleurs pour marquer le 20e anniversaire de ce nouveau symbole culturel de la ville.

La rue florale Nguyên Huê célèbre cette fête du Têt à l’occasion de ses 20 ans. Il s’agit d’une manifestation annuelle organisée par la Compagnie générale du tourisme de Saigon (relevant du groupe Saigontourist), en coordination avec d’autres agences et entreprises locales, sous l’égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

“Les réalisations en 2022 du pays, de la mégapole du Sud en particulier, sont mises en valeur dans la rue florale Nguyên Huê. Une belle façon de montrer le fort développement de la ville, d’honorer le 20e anniversaire de cette rue et d’afficher son optimisme pour les années à venir”, a déclaré Truong Duc Hùng, directeur général adjoint du groupe Saigontourist et chef du comité d’organisation.

Cette année, la décoration de la rue florale Nguyên Huê durera un jour de plus par rapport aux éditions précédentes. Plus précisément, l’événement débutera à 19h00 le 19 janvier et se finira à 21h00 le 26 janvier 2023 (soit du 28e jour du 12e mois lunaire 2022 jusqu’au 5e jour du 1er mois lunaire 2023).

Mascottes attrayantes

Tout comme en 2022, le portail d’accueil de la rue florale 2023 a accueilli la cérémonie d’ouverture. D’une hauteur allant de 0,8 m à 4,5 m, le portail est décoré de six mascottes

de chats en polystyrène. Les uns se lèchent leurs pattes alors que les autres poussent des bols. C’est sûr que ces mascottes ravivent les nombreux jeunes visiteurs.

Sur une surface de plus de 240 m² juste derrière le portail d’accueil, les visiteurs ont l’occasion d’admirer les 20 mascottes des 20 dernières années (Singe, Coq, Chien, Cochon, Rat, Buffle, Tigre ou encore Chat…). Le lieu idéal pour prendre des photos mémorables.

Au sein même de la rue florale du Nouvel An lunaire 2023, les visiteurs pourront contempler 70 images stylisées de chats de taille variable (0,6 m à 5,5 m). Elles peuvent être mignonnes, sérieuses, espiègles, paresseuses mais jamais ennuyeuses pour les visiteurs arpentant les 600 m de cette rue florale. Deux chats de 5,5 m de haut et composés de plus de 2.900 corbeilles de fleurs fraîches, marquent la fin du parcours.

Le clou du spectacle de la rue florale 2023 se trouvera dans la zone de la statue de l’Oncle Hô, devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Au lieu des 36 pots d’abricotiers comme les années précédentes, cette année, 68 abricotiers jaunes du village d’abricotiers de Binh Loi, district de Binh Chánh, seront installés, mettant en valeur cet espace d’une façon simple mais raffinée. Les visiteurs auront l’impression d’être perdus dans un jardin naturel d’abricotiers au cœur de la ville, admirant les fleurs printanières typiques de la terre méridionale.

Traits saillants

Dans la rue florale Nguyên Huê, il y a aussi un pont en verre de 40 m de long et 1,8 m de haut, avec une structure en fer, bois et verre trempé. De nombreux spectacles grandioses et scénettes minutieusement conçues font le bonheur des petits et des grands, en particulier des jeunes, avec la zone des orchidées portant le nom de “Rythme de vie de Saigon” et la zone du pont de verre - une nouveauté de la rue Nguyên Huê. Les visiteurs peuvent découvrir d’autres spectacles comme “La ville dynamique”, “La ville fleurie brillante”, “La ville intelligente”, “La ville technologique”...

La rue florale Nguyên Huê comprend deux segments : “Printemps joyeux” et “Printemps prospère”. Sur plus de 600 m, de nombreux maté-riaux écologiques et recyclables seront utilisés (mousse, rotin, bambou, filets et cordes). Il y aura 88 sortes de fleurs et 18 de feuilles soit environ 106.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes et plus de 300 m² d’herbes.

La rue florale 2023 est rendue possible grâce au soutien du groupe Liên Thái Binh Duong (IPPG), de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), de la banque Viêt Nam Thinh Vuong (Le Vietnam prospère) - VPBank, de la Sarl PepsiCo Vietnam Beverage, de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, de Volvo Cars Vietnam, du village touristique de Binh Quoi et du village d’abricotiers de Binh Loi entre autres. -CVN/VNA