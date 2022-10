Vientiane (VNA) – La revue lao Anou Mai (Nouveau Horizon) a rendu hommage à la solidarité et à l’amitié de longue date entre le Vietnam et le Laos cultivées par les générations de leurs dirigeants et de leurs peuples, à l’occasion du 60e anniversaire des relations entre les deux pays.

Le Laos entretient actuellement des relations diplomatiques avec 143 pays à travers le monde, cependant, les relations entre le Laos et le Vietnam sont spéciales et uniques, a-t-il écrit.Nées dans une situation historique particulière, créés et établies par le grand président Hô Chi Minh, les présidents bien-aimés Kaysone Phomvihane Suphanouvong et cultivées par d’autres hauts dirigeants et les peuples des deux pays, les relations Laos-Vietnam sont désormais devenues hors du commun dans l’histoire des relations internationales, a-t-elle souligné.La revue a passé en revue les jalons historiques des relations entre le Vietnam et le Laos qui ont établi leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962), combattu côte à côte contre les ennemis communs, signé leur Traité d’amitié et de coopération (18 juillet 1977), œuvré ensemble pour l’édification et la rénovation nationales.Aujourd’hui, les deux pays continuent de renforcer leur grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale tant en largeur qu’en profondeur, du niveau central au niveau local, pour apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays, a-t-elle indiqué.

Programme artistique à la cérémonie d’ouverture du Festival d’échange culturel, sportif et touristique de la région frontalière Vietnam-Laos. Photo : VNA

La coopération politique et diplomatique bilatérale est de plus en plus consolidée et renforcée. La coopération en matière de développement des ressources humaines a été élargie pour répondre aux exigences de défense et de développement de chaque pays. La coopération en matière de défense et de sécurité a été étroitement coordonnée.Le Vietnam compte actuellement 424 projets d’investissements au Laos avec un capital total de 3,57 milliards de dollars, se classant au troisième rang des pays et territoires investissant au Laos.Dans le domaine de la culture - société, le Laos a construit des monuments pour commémorer l’alliance de combat Vietnam-Laos dans de nombreuses provinces.Les deux parties ont coopéré dans le contrôle et la prévention des maladies, la fourniture des vivres et médicaments, les soins médicaux et la formation des cadres à la recherche et au transfert de technologie, et l’échange d’expériences entre les hôpitaux des deux pays.Selon la revue, les deux pays entretiennent des relations spéciales, exemplaires dans les relations internationales, caractérisées par une sincérité et un désintéressement inégaux.Elles sont les relations rares et constituent un bien inestimable, la loi du développement du Laos et du Vietnam sur le chemin du développement pour rendre leur pays puissant, leur peuple prospère et heureux, a-t-elle conclu. –VNA