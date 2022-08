Jakarta, 21 août (VNA) - La réunion des chefs de la marine de l'ASEAN (ANCM) 2022 doit se tenir à Bali, en Indonésie, le 22 août, a déclaré le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral Yudo Margono.

Photo d'illustration : AFP/VNA

L'événement discutera de l'organisation d'un exercice conjoint entre les États membres de l'ASEAN, a-t-il déclaré en marge de prières conjointes et d'une cérémonie de dépôt de gerbe à bord du navire de guerre KRI Semarang-594 dans la baie de Jakarta le 19 août."Je prévois un exercice conjoint au niveau de l'ASEAN impliquant les marines de l'ASEAN. Je leur demanderai (les chefs de la marine de l'ASEAN) de l'approuver", a-t-il déclaré.Plusieurs États membres de l'ASEAN, dont Singapour et la Malaisie, ont approuvé le plan, a-t-il informé."Nous avons discuté avec la Malaisie et Singapour. Bien sûr, il (le plan d'exercice conjoint) doit obtenir l'approbation de tous les États membres. En 2023, nous organiserons un exercice conjoint, en particulier pour les États membres de l'ASEAN. Plus tard, si d'autres pays souhaitent y adhérer, nous en discuterons plus tard", a-t-il ajouté.- VNA