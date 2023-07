Première réunion du Comité pour l'investissement stratégique du gouvernement tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) - La République tchèque souhaite attirer des travailleurs étrangers, en particulier du Vietnam et des Philippines, selon le ministre du Travail et des Affaires sociales, Marian Jurečka.



La première réunion du Comité pour l'investissement stratégique du gouvernement tchèque s'est tenue le 18 juillet, avec l'accent sur l'investissement dans le développement des infrastructures de transport ainsi que sur la résolution de la pénurie de main-d'œuvre.



S’exprimant à la conférence de presse donnée après cette réunion, le ministre Marian Jurečka a parlé de sa proposition de renforcer la coopération avec des pays comme le Vietnam et les Philippines en matière de recrutement de main-d'œuvre.



En juin, le gouvernement tchèque prévoit d'augmenter le quota de recrutement de travailleurs étrangers. Selon le règlement ajusté par le gouvernement tchèque en octobre 2022, quatre ambassades de la République tchèque en Asie du Sud-Est, que sont celles au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie, sont autorisées à recruter des travailleurs étrangers. L'ambassade tchèque à Hanoï dispose d'un quota de 200 permis de travail dans le cadre du programme concernant le "personnel scientifique clé". -VNA