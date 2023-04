L'ambassadeur Nguyen Thanh Hai. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Inde a organisé, le 1er avril, une rencontre en ligne entre l'ambassadeur Nguyen Thanh Hai et des membres de la communauté vietnamienne en Inde et au Népal.



L'ambassadeur a souligné la politique du Parti et de l'État de toujours considérer les Vietnamiens d'outre-mer comme une partie intégrante de la communauté des ethnies vietnamiennes, une ressource importante qui contribue à l’édification, au développement et à la défense nationale.



Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam soutenaient toujours les Vietnamiens, en particulier ceux vivant dans des zones difficiles, les encourageaient et leur créaient les conditions pour qu'ils puissent retourner dans le pays de leurs ancêtres pour investir et contribuer à l’édification nationale.

A cette occasion, Nguyen Thanh Hai a informé de la situation du pays et du développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde.

Les résidents vietnamiens ont remercié l’ambassade d'avoir organisé cette rencontre et ont formulé des recommandations pour renforcer les liens entre les étudiants en Inde, créant des conditions propices à la promotion du tourisme entre le Vietnam et l'Inde.



Ils ont également proposé des mesures pour faciliter les transactions de paiement entre les deux pays et souhaité que le Parti et l'État prêtent attention et favorisent l'exportation de produits agricoles et aquatiques vers l'Inde et le Népal.

Le diplomate a souligné que les Vietnamiens vivant en Inde et au Népal avaient été, étaient et continueraient d'être au cœur des missions de représentations vietnamiennes en Inde. Il a salué leur solidarité et leur attachement à leur pays d'origine, et souhaité qu'ils continuent de transmettre la langue vietnamienne à leurs descendants. - VNA