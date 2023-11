Des élèves qui ont grandi et terminé leur parcours scolaire, mais qui n'oublient pas les enseignants qu’ils ont eu pendant leurs études. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - En novembre 2023, la Société de culture et de média Nha Nam a publié le livre Histoires d'enseignants et d'élèves des auteurs Chu Hông Vân et Hoàng Huong, reporters au journal Tuôi Tre (Jeunesse).



Le livre Histoires d'enseignants et d'étudiants renferme de nombreuses histoires émouvantes sur les relations entre enseignants et étudiants. Il s'agit de récits authentiques, racontés par deux journalistes qui s’intéressent à l'éducation depuis de nombreuses années. Ces histoires mettent en lumière des élèves qui ont grandi et terminé leur parcours scolaire, mais qui n'oublient pas les enseignants qu’ils ont eu pendant leurs études.

Pour Hùng, "mon enseignante Hông Liên a été la première à me faire découvrir la beauté des mots". Vinh se souvient : "Mon maître a été un véritable phare dans ma vie, à un moment où j’en avait vraiment besoin". Hoài Thuong, une élève timide, tremblait comme une feuille lorsqu'elle était appelée au tableau, mais sa professeure a découvert son potentiel et l'a aidée à briller. "Grâce à mon enseignante Mai, je suis devenue une personne totalement différente : active, dynamique, confiante, prête à relever de nouveaux défis, plus refermée sur moi-même et effrayée comme avant. Grâce à Mme Mai, je suis devenue une leader pendant mes quatre années d'études universitaires. Grâce à Mme Mai, j'ai passé l'examen avec brio et j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger. C’est en partie grâce à elle que j’en suis là où je suis maintenant".

Bien que l'éducation soit un chemin difficile, elle est aussi source de bonheur. Photo : VNA/CVN

Le livre relate également des histoires d'enseignants confrontés à des situations particulières au cours de leur carrière, où la conscience et la compassion les ont guidés pour tirer leurs élèves vers le haut. Une enseignante, considérant initialement son poste comme une simple étape, a décidé de rester dans son école pour ne pas quitter les élèves avec qui elle avait développé une relation privilégiée. Une autre histoire concerne M. Chinh, qui a découvert que l’agressivité d’un de ses élèves venaient de sa situation familiale et du divorce de ses parents, il a tout fait pour le faire et sentir mieux et s’intégrer.



Les lecteurs découvriront de nombreux portraits d'enseignants exceptionnels, ceux réputés pour leur excellence, ceux qui ouvrent des écoles pour les élèves atypiques non acceptés ailleurs, ou encore ceux qui cherchent des sponsors pour apporter une aide financière précieuse aux élèves d'une école de montagne isolée.

Les auteurs Chu Hông Vân et Hoàng Huong, avec deux décennies d'expérience à observer et admirer la beauté de l’enseignement, présentent un recueil riche d’histoire touchantes. Bien que l'éducation soit un chemin difficile, elle est aussi source de bonheur. Malgré les critiques souvent négatives sur la profession enseignante et les aspects sombres des écoles, les deux auteurs continuent de croire fermement en la bonté de l'éducation et de l'humanité. - CVN/VNA