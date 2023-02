Photo: Internet

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam ( CAAV ) vient de publier un plan sur l’application de la reconnaissance faciale dans les aéroports.Plus précisément, la CAAV collabore avec la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), l'aéroport international Van Don et d'autres agences et organes concernés pour appliquer cette technologie d’authentification biométrique dans les procédures dans les aéroports et donner des suggestions pour modifier ou compléter les règlements en vigueur si nécessaire.Dès le premier trimestre 2023, la reconnaissance faciale sera appliquée à titre expérimental dans des aéroports et les résultats préliminaires seront soumis au ministère des Transports et des Communications.Au début du deuxième trimestre 2023, une conférence sera organisée pour définir des exigences et orientations dans l’application de la reconnaissance faciale dans les aéroports.Auparavant, en octobre 2022, la CAAV avait décidé de piloter pendant six mois l’application des cartes d'identité à puce électronique au moyen de la reconnaissance faciale des passagers sur certains vols intérieurs. -VNA