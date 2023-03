Des responsables de Vinh Phuc à la Bourse de New York. Photo : VNA



Washington (VNA) - Une délégation de la province de Vinh Phuc (Nord), conduite par Mme Hoang Thi Thuy Lan, présidente du Conseil populaire provincial, s'est rendue aux États-Unis dans le but d'attirer des investisseurs américains dans la province.

Lors d'une séance de travail avec des représentants de la Chambre de commerce de New York, Mme Lan a présenté les conditions socio-économiques de Vinh Phuc et son orientation dans l'attraction des investissements étrangers.



Elle a souhaité que la Chambre de commerce de New York aide à connecter les groupes et entreprises américaines souhaitant investir au Vietnam afin qu'elles puissent en apprendre davantage sur l’environnement de l’investissement à Vinh Phuc.



La délégation de Vinh Phuc a eu une séance de travail avec le cabinet d'avocats Gibson, Dunn & Crutcher LLP qui compte 20 bureaux dans le monde, avec plus de 1.800 avocats possédant de nombreuses expériences et des compétences juridiques.



Louant la capacité et les performances du cabinet d’avocats, Mme Lan a souhaité qu'il devienne un pont reliant les investisseurs américains à la localité vietnamienne.



Vinh Phuc continuera à mener des activités de promotion des investissements dans les pays à fort potentiel technologique et financier, en particulier les États-Unis, a-t-elle ajouté.



La délégation de Vinh Phuc a également travaillé avec un représentant de la Bourse de New York (NYSE), qui a déclaré qu'il saluait tous les efforts des pays et des entreprises multinationales pour accroître les investissements sur la bourse. - VNA