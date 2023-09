Photo: https://baophuyen.vn

Hanoï (VNA) – Les autorités de la province de Phu Yen (Centre) s’intéressent toujours à la mise en œuvre des programmes et politiques de soutien, ainsi que des solutions pour aider les ménages pauvres à sortir de la pauvreté et à améliorer leur vie.

Selon Mme Pham Thi Minh Hien, directrice adjointe du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la province se concentre sur la sensibilisation des habitants à la réduction de la pauvreté et la mise en œuvre du programme local de réduction de la pauvreté.

Phu Yen s’intéresse également à l'esprit de solidarité au sein de la communauté, en mobilisant des ressources pour la réduction de la pauvreté ; guide les ménages pauvres dans la gestion des dépenses familiales et l’amélioration de leur vie ; réalise des objectifs et des tâches de réduction de la pauvreté...

Toute la province vise à l'objectif : il n’y aura plus de ménages pauvres d'ici 2025 et atteindre une réduction d'un tiers des ménages quasi pauvres par rapport au début de la période 2022-2025.

La province s'efforce également de créer plus de 100 modèles et projets de réduction de la pauvreté pour soutenir le développement de la production, des affaires, des services, du tourisme et des startups.-VNA