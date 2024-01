Phu Yên (VNA) - En déployant un travail de communication efficace sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et en soutenant les pêcheurs locaux contre les problèmes imprévus en mer, la province de Phu Yên n’a enregistré aucune violation de la réglementation sur la pêche INN cours des cinq dernières années.

Photo d’illustration : VNA

Créée en 2012, la société de pêche du quartier n°6 de la ville de Tuy Hoa, qui compte 175 membres et 121 bateaux de pêche hauturière, s’est associée aux autorités locales et aux parties compétentes pour mener des centaines de campagnes de communication, contribuant ainsi à sensibiliser les pêcheurs locaux aux conséquences de la pratique de pêche INN.Selon le président de la société de pêche Phan Thuan, la société a distribué plus de 1.250 dépliants et mobilisé les pêcheurs locaux pour qu’ils se conforment strictement aux réglementations sur la pêche INN et aux outils de pêche.En outre, le modèle du « groupe de production sûr » a été mis en œuvre par les gardes-frontières locaux, avec l’engagement de 926 bateaux de pêche et près de 8.000 travailleurs dans toute la province. Le modèle a encouragé l’exploitation sûre et légale des navires de pêche tout en contribuant à protéger la souveraineté nationale sur la mer et les îles.La cité municipale de Dông Hoa, avec un littoral de 36 kilomètres, a accordé une attention particulière au travail de communication pour aider la population locale à mieux comprendre les réglementations du Parti et de l’État sur la mer et les îles, notamment en organisant des conférences et des programmes culturels et artistiques.Le colonel Nguyên Ngoc Minh, commissaire politique des gardes-frontières de la province, a déclaré que les forces armées locales ont uni leurs forces avec les secteurs, les communes et les districts pour améliorer la qualité du travail de communication, mobilisant tout le monde à unir les efforts pour la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays et assurer l’ordre et la sécurité dans les zones frontalières maritimes. – VNA