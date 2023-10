La conservation et l'utilisation durables de la biodiversité contribuent au développement socio-économique. Photo d'illustration: VNA

Ninh Thuân est dotée d’une nature riche en paysages et écosystèmes variés. Abritant plus de 147.419 hectares de forêt naturelle et plus de 10 666 hectares de forêt plantée, la province a un taux de couverture forestière de 47,11%.



Sa réserve mondiale de biosphère de Nui Chua et son parc national de Phuoc Binh abritent des écosystèmes riches et diversifiés, avec d’excellents paysages naturels et des animaux et plantes rares à préserver en priorité.



Selon le directeur du conseil d’administration du parc national de Nui Chua, la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua couvre 106.646 hectares, l’aire centrale s’étendant sur 15. 752 hectares.



Convergence entre trois espaces forestier, maritime et semi-désertique, le parc national de Nui Chua possède des ressources biologiques extrêmement riches et diverses, dans lesquelles l’écosystème forestier sec est considéré comme le modèle standard, le plus unique du Vietnam ainsi que de l’Asie du Sud-Est.



Selon la dernière enquête, 1.516 espèces de plantes ont été trouvées dans le parc national, dont 27 sont endémiques à la région et 54 sont enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam et dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Le parc national Nui Chua possède également une faune riche avec 763 espèces d’animaux sauvages, dont 60 rares, 48 en voie d’extinction dans le Livre rouge du Vietnam et 34 menacées d’extinction à l’échelle mondiale.



Bénéficiant de 40 kilomètres de côtes et de 7.352 hectares de zone marine protégée, la zone côtière de Nui Chua est un endroit rare sur le continent où les tortues marines protégées viennent pondre chaque année. Nui Chua abrite également le plus grand récif corallien du pays, avec plus de 350 espèces et des centaines d’animaux marins.



Le directeur adjoint du Conseil de gestion du Parc national de Phuoc Binh, Nguyên Ngoc Minh, a déclaré que le parc national, qui s’étend sur environ 25.000 hectares, compte six principaux types de végétation et huit espèces de plantes secondaires.



En tant que l’un des parcs nationaux les plus diversifiés du pays, Phuoc Binh abrite 1.338 espèces de fleurs, dont 172 répertoriées comme espèces rares dans le Livre rouge du Vietnam et 58 dans la Liste rouge de l’UICN.



En outre, le parc national abrite 347 espèces de faune, dont 64 sont répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et 50 dans la Liste rouge de l’UICN. Il abrite notamment quatre espèces endémiques d’Indochine, à savoir le gibbon à joues jaunes, le douc à pattes noires, la civette palmiste d’Owston et le muntjac géant.



Considérant que la biodiversité est importante pour le développement socio-économique local, la province de Ninh Thuân a attaché de l’importance aux travaux de planification ainsi qu’à la protection et au développement de la biodiversité dans les deux parcs nationaux.



Elle a déployé des efforts concertés pour protéger les forêts naturelles, étendre les zones de forêts plantées, préserver les espèces menacées et construire des jardins botaniques et des zones de sauvetage de la vie marine pour la recherche scientifique, l’éducation environnementale et le développement de l’écotourisme.



Cependant, la province est confrontée au risque de dégradation de la biodiversité, avec de nombreuses espèces au bord de l’extinction, et à une réduction de la diversité génétique.



Les experts ont attribué la dégradation à la perte d’habitat causée, entre autres, par la pression démographique, la destruction des forêts à des fins agricoles, le changement climatique et la pollution de l’environnement.



Protection améliorée

Touristes explorant l’écosystème forestier du parc national de Nui Chua. Photo: VNA



En vue de contrôler l’utilisation des ressources naturelles et de réduire l’impact négatif sur la biodiversité locale, le Comité populaire provincial a demandé au Département des ressources naturelles et de l’environnement, au Département de l’agriculture et du développement rural et aux agences compétentes d’évaluer la biodiversité locale, de définir des mesures pour l’utilisation durable des ressources naturelles et la protection des forêts et des animaux rares et menacés, tout en renforçant les inspections pour traiter les violations en temps opportun.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial Lê Huyên, dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre la stratégie nationale sur la biodiversité d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2050, la province promeut la mise en œuvre globale de solutions de gestion et l’application de la loi sur la biodiversité.



Une série de projets et de programmes de préservation de la biodiversité sont en cours de réalisation, notamment la cession des forêts aux résidents locaux à des fins de protection, de régénération des forêts et de protection de l’habitat, a-t-il déclaré, ajoutant que plus de 112 milliards de dôngs (4,6 millions de dollars) sont consacrés à la reforestation sur une superficie de 1.121 hectares, dont 500 hectares de forêt à usage spécial et 621 hectares de forêt de protection sur la période 2023-2025.



Il s’agit d’une mesure audacieuse pour reboiser les terres et les collines dénudées, prévenir l’érosion et la désertification, garantir la sécurité de l’eau et protéger la biodiversité dans toute la province, a-t-il déclaré.



En plus d’accorder des prêts préférentiels à la population locale pour développer ses moyens de subsistance, la province a renforcé son travail de communication pour sensibiliser le public à la protection des forêts et de la biodiversité.



En outre, Ninh Thuân redouble d’efforts pour développer divers types d’écotourisme tels que le tourisme maritime, le tourisme forestier, le tourisme scientifique, le tourisme éducatif et le tourisme de villégiature afin d’attirer davantage de visiteurs, contribuant ainsi à générer des revenus pour le travail de conservation de la biodiversité.



Le développement du tourisme dans la province a suivi les principes de faible impact sur les paysages environnants, sans causer d’impacts négatifs sur les animaux et les plantes, ni de pollution environnementale, tout en conservant la biodiversité des deux parcs nationaux. – VNA