Ninh Binh (VNA) - Le tourisme sportif est une nouvelle tendance de développement dans le secteur touristique qui apporte de grands avantages aux localités, notamment à la province de Ninh Binh (Nord).

Les touristes jouent au golf sur le terrain de golf de Tràng An, district de Nho Quan, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Bénéficiant d’un relief diversifié, de paysages magnifiques, de valeurs historiques et culturelles uniques, Ninh Binh possède un grand potentiel pour développer ce type de tourisme.



Couvrant une superficie de 22.408 ha, le parc national de Cuc Phuong est un point positif à cet égard. Avec une stratégie de développement de marque, le parc vise à créer des produits innovants et uniques, y compris le tourisme sportif, comme l’ouverture d’une course de trail à travers la forêt pour attirer davantage de touristes.



La forêt de Cuc Phuong est considérée comme un trésor géant doté d’un système de valeurs complet entre la nature, l’histoire, et culturelle. Il a été nommé l’un des principaux parcs nationaux d’Asie par les World Travel Awards pour la quatrième année consécutive, de 2019 à 2022, a indiqué Dô Hông Hai, directeur adjoint du Centre d’éducation et de services environnementaux du parc national de Cuc Phuong.



Afin de sensibiliser les touristes et la communauté à la conservation de la nature en général et à la protection de la faune en particulier, le parc s’est coordonné avec New Race JSC pour organiser pour la deuxième année la course "Chemins de la jungle de Cuc Phuong".



Après deux éditions, l’événement a attiré des milliers de touristes nationaux et internationaux, contribuant à la promotion de la beauté et de l’attractivité ainsi que des valeurs naturelles, historiques et culturelles de la forêt de Cuc Phuong, et à la mise en œuvre de stratégies de conservation et de développement durable pour le premier parc national du Vietnam.



L’athlète française Paulina Svoboda a déclaré que c’était la première fois qu’elle participait aux "Chemins de la jungle de Cuc Phuong". Elle s’est dit impressionnée par la beauté immaculée de la forêt qui laisse les athlètes émerveillés pendant la course, ajoutant qu’elle espère revenir à Cuc Phuong.

Touristes participant aux "Chemins de la jungle de Cuc Phuong". Photo: VNA

Au cours des dernières années, Ninh Binh a accueilli de nombreux événements sportifs aux niveaux régional et national, tels que les 22e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 22), le Championnat international de volley-ball féminin et le Marathon du journal Tiên Phong.



Le directeur adjoint du Département provincial du tourisme, Pham Duy Phong, a déclaré que ces événements sportifs ont contribué à la promotion et au développement des activités touristiques dans la localité. Au cours des dernières années, Ninh Binh a accueilli de nombreux événements sportifs aux niveaux régional et national, tels que les 22e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 22), le Championnat international de volley-ball féminin et le Marathon du journal Tiên Phong.Le directeur adjoint du Département provincial du tourisme, Pham Duy Phong, a déclaré que ces événements sportifs ont contribué à la promotion et au développement des activités touristiques dans la localité.

Il a cité les "Chemins de la jungle de Cuc Phuong" comme un événement typique. Avec la participation de 2.500 coureurs, le tournoi de cette année a contribué à faire connaître l’attrait des paysages de Ninh Binh aux athlètes nationaux et étrangers. D’autres types d’activités sportives comme le kayak, le golf, le vélo et l’alpinisme se sont également développés dans la province.



Les paysages à couper le souffle, l’hospitalité de la population locale et les valeurs culturelles uniques de Ninh Binh sont des conditions favorables pour que les unités et les organisations la choisissent comme destination idéale pour des événements sportifs.



En plus de participer à des événements sportifs, les athlètes et leurs proches séjournent également ou font des visites touristiques à Ninh Binh, a déclaré Pham Duy Phong, ajoutant qu’il s’agit d’une occasion en or pour le secteur touristique de stimuler la demande et de promouvoir l’image de la province.



Pour exploiter pleinement le potentiel du tourisme sportif, le secteur a chargé l’Association touristique de Ninh Binh, les hôtels et les destinations de préparer toutes les conditions liées à la sécurité sociale, à l’environnement, aux soins de santé, aux infrastructures et à l’hébergement.



Pham Duy Phong a affirmé que dans les temps à venir, le Département provincial du tourisme étudierait, évaluerait et exploiterait de nouveaux types de tourisme, en particulier le tourisme sportif d’aventure comme l’alpinisme et le VTT dans la localité. – VNA