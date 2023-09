Ville de Hung Yên, province de Hung Yen. Photo: baodautu



Hung Yên (VNA) - Pour atteindre son objectif de devenir une ville relevant du ressort central en 2037, la province de Hung Yên a identifié trois percées stratégiques axées sur le climat des affaires, les infrastructures et les ressources humaines.



Nguyên Huu Nghia, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), a déclaré que l'objectif fixé dans le projet de planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, est que cette province deviendra une ville relevant du ressort central en 2037. En outre, en 2050, Hung Yen deviendra une ville intelligente.



Hung Yên s'efforce d'atteindre un taux de croissance annuel du Produit intérieur brut local d'environ 8% durant la période 2021-2025, et d'environ 8,5% durant la période 2026-2030. Le revenu par habitant atteindra 8.550 dollars d’ici 2030. La valeur des exportations s’élèvera à 12 ou 13 milliards de dollars d'ici 2030. Le taux d'urbanisation d'ici 2030 sera d'environ 58 à 60%.



Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong a déclaré que la province devrait clairement identifier ses potentiels uniques et ses atouts exceptionnels.



La planification de la province de Hung Yên définit trois percées stratégiques au cours de la période 2021-2030, que sont l'amélioration du climat des investissements et des affaires, le perfectionnement des infrastructures économiques et sociales pour les rendre synchrones et modernes, le développement des ressources humaines, des sciences et des technologies, de l’innovation. -VNA