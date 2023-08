Photo: baohungyen.vn

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, forte des potentiels et atouts de son agriculture, de ses villages artisanaux, de sa culture biologique, la province de Hung Yen (Nord) s'est concentrée à promouvoir l’agrotourisme.

À Hung Yen, l’agrotourisme se présente principalement sous la forme de visites de villages artisanaux, de découverte des vestiges historiques, culturels, de festivals... Récemment, quelques fermes agricoles combinées à des visites touristiques sont apparues dans certaines localités, typiquement les jardins de fleurs et de plantes ornementales des communes de Xuan Quan, Phung Cong, Me So; le village médicinal de Nam Nghia Trai dans la commune de Tan Quang; la coopérative de longanes Hong Nam dans la ville de Hung Yen…

Pham Van Hieu, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que Hung Yen a publié le plan directeur de développement touristique d’ici 2025, avec vision à l'horizon de 2030.

Concrètement, la province a pour objectif de créer des produits touristiques uniques, de qualité, à haute valeur ajoutée et "verts", répondant aux besoins des touristes, de donner la priorité au développement de l’agrotourisme, du tourisme communautaire et de l'écotourisme.

Afin d'atteindre ces objectifs, la province perfectionnera ses infrastructures touristiques, formera des ressources humaines, créera des produits touristiques typiques et de qualité, prendra des politiques appropriées pour préserver et promouvoir ses espaces culturels et vestiges historiques…. -VNA