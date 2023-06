Hanoi (VNA) – Il y a 10 ans, l’UNESCO inscrivait le don ca tài tu, art musical du Sud, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Bien qu’elle ne soit pas la terre d’origine de cet art, la province de Dông Thap est l’une de celles qui le préservent et le valorisent au mieux, au point d’en faire une spécialité culturelle et touristique locale.

La ville de Cao Lanh au festival Don Ca Tài Tu et Hò Dồng Tháp en 2022 organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Photo: VOV



La ville de Cao Lanh, le chef-lieu de la province de Dông Thap, compte à elle seule 37 clubs de don ca tài tu, soit 426 membres. Chaque samedi soir, ceux-ci se retrouvent au parc Hai Bà Trung pour répéter et se produire devant les passants. Mai Thanh Loan compte parmi les plus passionnés.

«Je me passionne pour le don ca tài tu depuis que je suis toute petite. Je passais mon temps à fredonner les airs, mais ce n’est que grâce à ce club qui compte de très bons musiciens et de très bons chanteurs que j’ai enfin pu répéter correctement. Maintenant j’ai une grande confiance en moi-même et je participe régulièrement à des concerts et des échanges avec des amateurs venus d’ailleurs», dit-elle.

Cao Lanh est le berceau de plusieurs maîtres importants du don ca tài tu, dont Thu Ba, 63 ans de vie et 45 ans de carrière.

«Depuis deux ans, le don ca tài tu connaît un développement spectaculaire à Dông Thap. Je fais moi-même partie de deux clubs, celui de la ville de Cao Lanh et celui de la province de Dông Thap. Entre pratiquants, nous nous aidons et collaborons pour créer de nouveaux clubs et les faire fonctionner. Je donne actuellement des cours à une bonne douzaine d’enfants. C’est très important d’assurer la relève», partage-t-il.

Un concert de Don ca tài tu au parc Van Miêu, dans la ville de Cao Lanh (province de Dông Thap). Photo: VOV

Les clubs de don ca tài tu multiplient les concerts et les échanges, aidés en cela par les autorités locales. Ngô Thi Thanh Xuân est la vice-présidente du Comité populaire du 6e arrondissement de Cao Lanh.

«Notre arrondissement a un club de don ca tài tu qui organise chaque semaine un programme d’échanges avec d’autres clubs. Il représente l’arrondissement lors des concours et des festivals organisés par la ville ou par d’autres institutions. Nous l’aidons financièrement. Mais il y a aussi des clubs au niveau des quartiers que nous soutenons», fait-elle savoir.

La province de Dông Thap organise régulièrement des ateliers de formation et des concours de don ca tài tu, qui est un élément indispensable de toutes ses fêtes et de tous ses grands évènements culturels. Citons entre autres la semaine culturelle et touristique de Dông Thap, la fête du village horticole de Sa Dec, l’anniversaire de la mort de Nguyên Sinh Sac, le père du président Hô Chi Minh, ou encore l’anniversaire de Dô Công Tuong et de son épouse, qui ont défriché des terres pour créer la ville de Cao Lanh au 19e siècle.

«Nous allons conseiller aux autorités municipales d’introduire des programmes d’échanges de don ca tài tu dans leur plan de travail annuel, ce qui permettra de multiplier les occasions d’échanges et d’apprentissage réciproque entre pratiquants. Nous servirons également de passerelle entre les clubs de Cao Lanh et ceux de l’extérieur», assure Ngô Hoàng Viêt, directeur adjoint du Centre de culture, de sport et de radio de Cao Lanh.

La province de Dông Thap a fixé plusieurs objectifs: d’ici à 2025, au moins la moitié des communes, quartiers et bourgs devront disposer d’un club de don ca tài tu et de Ho Dông Thap, qui est le chant traditionnel de la province; chaque année, un festival de don ca tài tu, de Ho Dông Thap et d’autres chants traditionnels devra être organisé; une collection de chants de don ca tài tu et de Ho Dông Thap devra être publiée en mille exemplaires... – VOV/VNA