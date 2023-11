Au cours des dix premiers mois, l’IPI a augmenté de 0,5% en glissement annuel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'indice de production industrielle (IPI) en octobre a augmenté de 5,5% sur un mois et de 4,1% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques (GSO).Par rapport à la même période de l’année dernière, le secteur de la fabrication et de la transformation a connu une croissance de 4,9%; la production et la distribution d’électricité, de 5,6%; l’approvisionnement en eau, le traitement des déchets et des eaux usées, de 5,2%. L’exploitation minière, elle, a connu une baisse de 5,7%.Les entreprises des secteurs de la transformation, de la fabrication et de l'exploitation minière ont connu une amélioration de leurs activités par rapport au 3e trimestre, malgré des difficultés continues, selon Phi Thi Huong Nga, directrice du Département des statistiques industrielles et de la construction du GSO.Toujours selon le GSO, au cours des dix premiers mois, l’IPI a augmenté de 0,5% en glissement annuel. Certaines industries principales ont connu une augmentation significative de leur IPI sur un an, notamment les produits en caoutchouc et en plastique (9,5%), le tabac (9,1%), les produits à partir de métaux préfabriqués ( 8,7%, machines et équipements exclus), l’extraction de minerais métalliques (6,3%), la production agroalimentaire (6,1%), les produits chimiques (5,9%), l'exploitation, le traitement et l'approvisionnement en eau (5,3%).