An Giang (VNA) – La production de pangasius devrait atteindre 1,7 million de tonnes en 2024, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2023, pour générer un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars.

Élevage commercial de pangasius dans la commune de Phu Thanh, district de Phu Tan, province d'An Giang.

C’est ce qu’a estimé Mme Nguyen Thi Bang Tam, officière du ministère de l'Agriculture et du Développement rural lors d’une conférence de bilan du secteur des produits de pangasius en 2023 tenue le 15 décembre dans la province d’An Giang (Sud).

Pour atteindre cet objectif, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que les localités de la région du delta du Mékong, en particulier les provinces d'An Giang et de Dong Thap, devraient se concentrer sur l'amélioration de la qualité des alevins de pangasius ; la réduction des coûts de production et l'application de normes de certification pour augmenter la valeur ; la diversité de la production selon différents segments de marché, en accordant une attention particulière aux produits transformés ; la construction d’un système de traçabilité électronique de la chaîne de production et d’exportation...

En particulier, les entreprises de production et de transformation de pangasius devraient prêter attention à l'expansion du marché intérieur et des débouchés étrangers...

Selon Phung Duc Tien, en 2023, sous l'impact de l'inflation et de l'instabilité politique, l'industrie de la pêche en général et l'industrie du pangasius en particulier étaient confrontées à de nombreux défis. Les activités de production, de transformation et d'exportation des pangasius sont gravement affectées en raison des stocks élevés et d'un marché de plus en plus difficile.

En 2023, la production de pangasius est estimée à environ 1,61 million de tonnes (équivalent à la même période en 2022). Des exportations de pangasius devraient attendre 1,8 milliard de dollars, soit 75% par rapport à la même période en 2022.-VNA