Buenos Aires, 12 février (VNA) - 94 ans après la fondation du Parti communiste du Vietnam, son secrétaire général souligne les réalisations du développement national, a publié le journal El Pueblo, organe officiel du Parti communiste uruguayen.

La presse uruguayenne met l’accent sur l’article du secrétaire général du PCV. Photo : VNA

Cela se voit, a-t-il expliqué, dans la stabilité macroéconomique, visible dans la mesure où « l'inflation, la dette publique, les dépenses excessives du budget de l'État sont contrôlées » et « les principaux équilibres de l'économie » sont garantis.Parallèlement, Nguyen Phu Trong a souligné que « l'amélioration des institutions et des politiques de gestion socio-économique ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité ont été promues, ainsi que le renforcement de l'organisation des ressources humaines et la réforme administrative pour garantir l'ouverture et la transparence. »Interrogé sur les réalisations dans les relations diplomatiques, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste a déclaré qu'elles ont été "dynamiques" et a souligné le travail de continuité donné aux activités diplomatiques importantes qui ont été consolidées comme "un moment fort exceptionnel". .« Le succès » de cette politique, a expliqué le dirigeant vietnamien, « se reflète dans les visites au niveau de l'État, les tournées officielles, les conversations téléphoniques et les conversations en ligne des dirigeants du Parti et de l'État, en particulier les plus de 40 visites de dirigeants clés dans les pays et les pays du Vietnam, les visites de hauts dirigeants d’autres pays importants au Vietnam », a cité El Pueblo.En ce sens, il a précisé qu'« à ce jour, le Parti communiste du Vietnam entretient des relations avec 253 Partis dans 115 pays à travers le monde » et en ce qui concerne les « relations diplomatiques d'État », il a souligné que le pays « a élargi et approfondi ses liens ». avec 193 pays, dont trois ayant des relations privilégiées, six partenaires stratégiques globaux, 12 partenaires stratégiques et 12 partenaires intégraux, en plus d'être un membre actif et responsable de la plupart des organisations et forums régionaux et internationaux.Selon Nguyen Phu Trong, les tâches futures devraient viser à « promouvoir la transformation numérique, développer l’économie et la société numériques, ainsi que l’économie verte et circulaire associée au renforcement de la gestion des ressources et de la protection de l’environnement »."Nous devons également promouvoir le développement culturel et social, garantir la sécurité et le bien-être social et améliorer constamment la vie matérielle et spirituelle du peuple", a souligné le dirigeant vietnamien qui a appelé "à promouvoir davantage la consolidation du Parti et du système politique pour qu'ils soient vraiment propres et capables, en plus de rendre les autorités locales transparentes, a conclu El Pueblo. - VNA