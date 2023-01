Vientiane (VNA) – La page Web de l'Association des journalistes lao, laophattananews.com, a récemment publié un article louant les expériences du Vietnam en matière de bonne croissance économique dans le contexte de la récession mondiale.

Photo d'illustration : VNA

L'article souligne que le Vietnam a enregistré une bonne croissance économique dans le contexte d'un monde confronté à la récession économique, à l'inflation et au chômage au cours des trois dernières années. Il a cité l'étude de la Banque mondiale comme disant que l'un des facteurs importants pour le développement économique du pays est le fait que les investisseurs dans le secteur manufacturier, en particulier les usines produisant des appareils électroniques aux États-Unis, en Europe et en Asie, ont étendu leurs opérations au Vietnam.De plus, sa réforme de l'éducation a contribué à améliorer la qualité des ressources humaines. L'accent mis par le gouvernement vietnamien sur l'investissement dans le développement des infrastructures devrait stimuler la croissance dans les années à venir.Selon l'article, les experts estiment qu'en 2023, l'économie mondiale continuera de décliner et fera face à de nombreuses difficultés. Les grands pays comme les États-Unis, la Chine et ceux de l'UE devraient connaître une croissance lente. Cependant, le Vietnam est susceptible de maintenir une croissance stable car il a attiré des investisseurs et mis en place des politiques appropriées pour la gestion de la monnaie nationale.- VNA