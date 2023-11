Le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontrent la presse des deux pays à Tokyo. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - De nombreux journaux japonais ont simultanément publié la visite officielle du président Vo Van Thuong, en mettant particulièrement l'accent sur le fait que le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le site officiel du gouvernement japonais a publié le 27 novembre des informations sur l’entretien entre le Premier ministre Fumio Kishida et le président Vo Van Thuong.

Sous le titre « Le Japon et le Vietnam renforcent leurs relations sécuritaires et économiques », le journal Japan Today titrait le 28 novembre l’entretien entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président Vo Van Thuong.

Ce journal a commenté que la déclaration publiée le 27 novembre d’élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde signifie que le Japon a acquis sa position de principal partenaire du Vietnam.

Les sites d'information NHK et TBS ont rendu compte de la rencontre entre le président Vo Van Thuong et l'ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate au pouvoir Nikai Toshihiro, l'ancien Premier ministre japonais Yoshihide Suga et les membres de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam vise à « promouvoir les échanges entre les deux pays. -VNA