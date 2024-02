Des étudiants vietnamiens en Australie. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - De nombreuses entreprises de hautes technologies et d'innovation reviennent au Vietnam, principalement grâce à la reconnaissance par le pays des avantages compétitifs d'envoyer des étudiants à l'étranger, notamment dans des universités prestigieuses, afin de renforcer ses ressources.



Selon le site d'information cambodgien SBM News, les données statistiques montrent que le Vietnam est en tête des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en termes d'envoi d'étudiants à l'étranger pour suivre leurs études, suivi de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande. Les statistiques de l'UNESCO indiquent également que le gouvernement vietnamien envoie des dizaines de milliers d'étudiants à l'étranger.



De plus en plus d'étudiants vietnamiens choisissent également de revenir vivre et travailler dans leur pays natal après avoir obtenu leur diplôme. Alors que l'économie vietnamienne connaît une croissance mondiale, son attractivité pour les grandes entreprises telles que LG et Alibaba augmente.



SBM News a cité les données de recherche récentes de Google sur six grands pays d'Asie du Sud-Est, prévoyant que le Vietnam affichera le taux de croissance le plus élevé de la région en termes d'économie numérique d'ici 2025. -VNA