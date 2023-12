Phnom Penh (VNA) - La presse cambodgienne a publié les 12 et 13 décembre une série d'articles transmettant de nombreux messages importants de la visite officielle du Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet , au Vietnam les 11 et 12 décembre.Les articles ont souligné les relations historiques de soutien mutuel entre le Vietnam et le Cambodge et réaffirmé l'amitié durable entre les deux pays voisins.Dans un article publié le 12 décembre, le principal site d'information en ligne Fresh News a cité les paroles du Premier ministre Hun Manet lors du banquet officiel, qui a exprimé sa satisfaction devant les discussions franches et cordiales avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh sur les relations de coopération intégrale entre les deux pays.Le Premier ministre cambodgien a déclaré : "Je suis convaincu que cette rencontre apporterait une contribution importante à la poursuite du développement et de l'amélioration de l'amitié traditionnelle, du bon voisinage et de la coopération intégrale, durable et à long terme entre nos pays, malgré l'évolution rapide, la situation complexe et imprévisible de la situation régionale comme mondiale."En outre, le Premier ministre Hun Manet a également proposé au gouvernement royal cambodgien et au gouvernement vietnamien de mieux se coordonner dans la mise en œuvre des accords, mémorandums d'accord et orientations de coopération afin de promouvoir le développement socio-économique et la prospérité des deux pays.Dans un article intitulé "Le Cambodge et le Vietnam visent 20 milliards de dollars de commerce bilatéral dans un avenir proche", l'Agence Kampuchea Presse (AKP), l'agence de presse officielle cambodgienne, a cité la déclaration du Premier ministre Hun Manet selon laquelle les gouvernements cambodgien et vietnamien s'étaient fixés l'objectif d'atteindre un commerce bilatéral de 5 milliards de dollars en 2020 mais l'avaient plus que doublé avec près de 11 milliards de dollars en 2022.Affirmant que sur la base de cette bonne dynamique de croissance, les deux gouvernements visent 20 milliards de dollars de commerce bilatéral dans un proche avenir.Le Premier ministre Hun Manet a également mentionné le soutien mutuel entre les deux pays dans la lutte pour l'indépendance d'hier. Il a déclaré que le soutien du Cambodge au Vietnam dans sa lutte pour la réunification nationale et l'aide du Vietnam au Cambodge pour faire tomber le régime génocidaire de Pol Pot sont des faits historiques qu'aucune force réactionnaire ne pourra déformer ou manipuler. –VNA