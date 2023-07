Hanoi (VNA) – The Economist a récemment publié un article faisant l'éloge de la qualité du système éducatif vietnamien, grâce aux mesures prioritaires de l'État et aux capacités des enseignants.

Photo d'illustration : Internet

Le président Ho Chi Minh était clair sur la voie du développement: « Pour dix ans de bénéfices, il faut planter des arbres. Dans l'intérêt de cent ans de bénéfices, nous devons cultiver le peuple ».



L’article a montré que, malgré des années de croissance économique rapide, le PIB par habitant du pays n'est toujours que de 3.760 dollars, inférieur à celui de ses homologues régionaux, la Malaisie et la Thaïlande, et à peine suffisant pour que le Vietnamien moyen se sente bien nourri. Pourtant, le peuple vietnamien se plaint peu.



Leurs enfants suivent l'un des meilleurs systèmes scolaires au monde, un statut reflété par des performances exceptionnelles dans les évaluations internationales de la lecture, des mathématiques et des sciences. Les dernières données de la Banque mondiale montrent que, sur les scores d'apprentissage agrégés, les étudiants vietnamiens surpassent non seulement leurs homologues de Malaisie et de Thaïlande, mais aussi ceux de Grande-Bretagne et du Canada, des pays plus de six fois plus riches. Même au Vietnam, les scores des élèves ne présentent pas l'ampleur des inégalités si courantes ailleurs entre les sexes et les différentes régions.



La propension d'un enfant à apprendre est le résultat de plusieurs facteurs, dont beaucoup commencent à la maison avec les parents et l'environnement dans lequel ils grandissent. Mais cela ne suffit pas à expliquer les performances exceptionnelles du Vietnam. Son secret réside dans la salle de classe : ses enfants apprennent davantage à l'école, surtout les premières années.



Dans une étude réalisée en 2020, Abhijeet Singh de l’Ecole de l’économie de Stockholm a mesuré la plus grande productivité des écoles vietnamiennes en examinant les données de tests identiques passés par des étudiants en Éthiopie, en Inde, au Pérou et au Vietnam. Il a montré qu'entre cinq et huit enfants vietnamiens font la course devant. Une année d'études de plus au Vietnam augmente la probabilité qu'un enfant puisse résoudre un problème de multiplication simple de 21 points de pourcentage, en Inde, l'amélioration est de six points.



L’article a indiqué que les écoles vietnamiennes, contrairement à celles des autres pays pauvres, se sont améliorées avec le temps. Une étude publiée en 2022 par des chercheurs du Center for Global Development, un groupe de réflexion basé à Washington, DC a révélé que dans 56 des 87 pays en développement, la qualité de l'éducation s'était détériorée depuis les années 1960. Le Vietnam fait partie de la petite minorité de pays où les écoles ont constamment résisté à cette tendance.



La principale raison est la compétence de ses professeurs. Non pas qu'ils soient nécessairement plus qualifiés, ils sont simplement plus efficaces. Une étude comparant des étudiants indiens et vietnamiens attribue une grande partie de la différence de scores aux tests mathématiques à un gouffre dans la qualité de l'enseignement.



Selon l’article, les enseignants vietnamiens font bien leur travail parce qu'ils sont bien gérés. Ils reçoivent une formation régulière et ont la liberté de rendre les cours plus attrayants. Pour lutter contre les inégalités régionales, les personnes affectées dans des régions reculées sont mieux payées. Plus important encore, l'évaluation des enseignants est basée sur la performance de leurs élèves. Ceux dont les élèves réussissent sont récompensés par les titres prestigieux d'« enseignant d'excellence ».

Les provinces sont tenues de consacrer 20 % de leur budget à l'éducation, ce qui a contribué à l'équité régionale. Le fait que le parti accorde une attention aussi étroite garantit également que les politiques sont ajustées pour mettre à jour les programmes et les normes d'enseignement. La société dans son ensemble partage ces orientations. Les familles vietnamiennes sont attachées à l'éducation en raison d'un confucianisme encore bien enraciné.



Même les parents les plus pauvres déboursent pour des cours particuliers. Dans les villes, beaucoup recherchent des écoles où les enseignants ont obtenu des titres honorifiques.



Selon l'article, le Parti communiste du Vietnam se soucie également profondément de l'éducation et veille à ce que les politiques soient ajustées pour actualiser les programmes et les normes d'enseignement. Les provinces sont aussi tenues de consacrer 20 % de leur budget à l'éducation. - VNA