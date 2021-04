Berlin, 9 avril (VNA) - Le journal allemand Junge Welt a publié le 9 avril un article de l’auteur Stefan Kühner, dans lequel il évaluait hautement les dirigeants nouvellement élus du Vietnam.

L'auteur a apprécié que le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, jouisse d'un grand prestige dans le pays, après avoir été confronté à l'un des problèmes de société les plus brûlants ces dernières années, notamment la lutte contre la corruption.



Sous la direction du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, de nombreux hauts fonctionnaires ayant commis des actes de corruption ou de négligence ont été expulsés des rangs du Parti et traduits en justice, certains condamnés à la réclusion à perpétuité.

Pendant ce temps, le président de la République Nguyen Xuan Phuc, en sa qualité de Premier ministre au cours du mandat 2016-2021, a réussi à conduire le pays à surmonter la pandémie de COVID-19 ainsi que l'impact de la crise économique mondiale.



Il a contribué à consolider le prestige du Vietnam sur la scène internationale grâce à une coopération intensive et étendue au sein de l’ASEAN, indique l’article.

Il a également cité les remarques du Premier ministre nouvellement élu Pham Minh Chinh à l'Assemblée nationale, où il a déclaré qu'il poursuivrait à faire progresser les réalisations du mandat 2016-2021 afin de pour continuer à bâtir une nation prospère, puissante, démocratique et équitable.

Le nouveau chef du gouvernement a également assuré qu'il persistera dans la politique extérieure qui prône l'indépendance et l'autodétermination du pays; la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures pour la paix, la coopération et le développement; et la ferme protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Patrie.-VNA