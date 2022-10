Le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente singapourien Halimah Yacob. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La présidente Halimah Yacob, son époux et une délégation singapourienne de haut rang l’accompagnant ont quitté le 20 novembre Ho Chi Minh-Ville, terminant avec succès sa visite d’État au Vietnam.

Pendant son séjour au Vietnam, la dirigeante singapourienne s'est entretenue avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, s’est rendue une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, a eu des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Elle est également allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, a reçu les secrétaires des Comités du Parti de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville et a visité la zone économique VSIP dans la province de Bac Ninh.

Recevant la présidente singapourienne Halimah Yacob, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique avec Singapour et a invité les deux pays à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et a plaidé en faveur d’une coopération accrue entre le Vietnam et Singapour dans tous les domaines, surtout dans le commerce et l’investissement.

Lors des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, les dirigeants se sont déclarés réjouis du développement fort et dynamique de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau.

Les dirigeants ont également partagé leurs opinions sur deux domaines de coopération qui présentent de nombreuses opportunités et défis, à savoir la transformation énergétique et la transformation numérique.

La présidente singapourien Halimah Yacob et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Lors de leur entretien, le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente singapourienne Halimah Yacob, ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopérations existants et de se coordonner étroitement pour organiser avec succès les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Singapour en 2023.

Les deux parties ont également décidé d’établir le partenariat Vietnam – Singapour dans le développement de l’économie numérique et de la croissance verte.

S’agissant de la question en Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé la position immuable de l’ASEAN en la matière, tout en insistant sur l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la liberté de navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime.

Ils ont aussi appelé les parties concernées à régler leurs litiges par voie pacifique, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

A l’issue de l’entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre de documents de coopération, notamment le protocole d'accord sur la coopération énergétique, le protocole d'accord sur la coopération au titre de l'article 6 de l'accord de Paris et le protocole d'accord sur la coopération en matière de cybersécurité, de préventionet et de lutte contre la cybercriminalité, la protection des données personnelles et le protocole d'accord sur la coopération technique et l'enseignement et la formation professionnels et à la cérémonie de remise de la décision approuvant la politique d'investissement du projet de construction et de commerce des infrastructures du parc industriel de Vinh Thanh (phase 1), dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

La visite de la présidente singapourienne Halimah Yacob au Vietnam est la première visite d'État d'un chef d'État étranger au Vietnam depuis le 13e Congrès du Parti et la première visite à l'étranger de la présidente singapourienne depuis le début de la pandémie de COVID-19. La visite a contribué à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l'économie, l'investissement, la technologie... -VNA