Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La présidente singapourienne Halimah Yacob et son époux effectueront une visite d’Etat du 16 au 20 octobre au Vietnam, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères, dans son communiqué.

Cette visite sera effectuée à l’invitation du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, selon ledit ministère.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, les relations entre Singapour et le Vietnam s’épanouissent de plus en plus.

Singapour est le troisième plus grand investisseur au Vietnam, après le Japon et la République de Corée. Avec un capital cumulatif de 62,55 milliards de dollars pour plus de 2.600 projets dans 45 des 63 villes et provinces du Vietnam, Singapour est également le plus grand investisseur parmi les pays de l’ASEAN. La cité-Etat figure en outre parmi les plus grands partenaires commerciaux du Vietnam.

Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont des projets exemplaires des relations bilatérales. Depuis la création du premier VSIP il y a 25 ans, 10 parcs ont été construits dans sept localités vietnamiennes, attirant 14 milliards de dollars d'investissements et créant plus de 270.000 emplois au Vietnam.

En 2023, Singapour et le Vietnam célébreront le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat stratégique, a indiqué le chef de la diplomatie singapourienne, avant de souligner l’importance de deux secteurs pour les relations bilatérales dans les temps à venir, que sont l’économie numérique et le développement durable. - VNA