La directrice de la Musée de la presse du Vietnam, Trân Thi Kim Hoa, a remercié Jean-Marie Jacquemin pour son don du livre "1968-1973 Verrières-le-Buisson : le havre de paix" et des documents et journaux précieux relatifs au Vietnam lors d’une sobre mais solennelle cérémonie tenue dimanche 27 août à Massy, dans la banlieue de Paris.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à leurs relations traditionnelles de solidarité, d'amitié et de coopération avec Cuba, en particulier avec le Parti, l'État et le peuple frères cubains, et souhaitent les renforcer davantage, a déclaré lundi 28 août à Hanoi Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.