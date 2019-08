Hanoi, 20 août (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngân a reçu le 20 août à Hanoi le président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, Carlos Rafael Miranda Martinez, en visite de travail au Vietnam.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngân (droite) et le président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, Carlos Rafael Miranda Martinez. Photo : VNA

Elle s’est réjouie de constater que les relations de solidarité fraternelle, de coopération intégrale et confiance mutuelle entre les Partis, les Etats, les AN et les peuples des deux pays ces derniers temps se développent heureusement dans des domaines.

Elle a également réitéré sa gratitude pour le soutien de Cuba au Vietnam dans l’œuvre de lutte pour l'indépendance nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre de la construction nationale d'aujourd'hui, tout en exprimant son admiration pour la détermination et la volonté du peuple cubain de protéger des acquis révolutionnaires.

Malgré les difficultés économiques, Cuba a réalisé d’excellents résultats dans les secteurs de la culture, de l’éducation et de la santé, a-t-elle souligné.

Par ailleurs, elle a estimé que les organes législatifs des deux pays effectuaient de fréquentes visites, affirmant que l'Assemblée nationale du Vietnam était disposée à envoyer des députés à Cuba pour échanger leurs expériences.Pour sa part, Carlos Rafael Miranda Martínez a présenté à l’hôtesse un aperçu de la situation socio-économique actuelle de Cuba et des progrès de la réforme de la Constitution.Il a également exprimé sa satisfaction devant les résultats de sa récente rencontre avec le président du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, lors de sa visite au Vietnam, estimant qu’il s’agit d’une activité importante menée dans le cadre des préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques bilatérales en 2020. - VNA