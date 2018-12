Dong Nai, 19 décembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a adressé le 19 décembre ses félicitations à la communauté catholique à l'occasion de Noël lors de sa visite dans le diocèse de Xuan Loc dans la province de Dong Nai (Sud).

La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et l'évêque du diocèse de Xuan Loc, Dinh Duc Dao. Photo : VNA

Elle a salué les résultats du développement socio-économique du pays en 2018, soulignant la grande contribution de la communauté catholique et le rôle des dignitaires catholiques dans le développement local.

Elle a affirmé la position conséquente du Parti et de l’Etat de s’intéresser aux activités religieuses, répondant à la demande légitime du peuple.

Mme Nguyên Thi Kim Ngân a félicité les autorités provinciales d’avoir réalisé les politiques du Parti et de l’État visant à créer des conditions conformes à la loi pour les établissements religieux, contribuant ainsi au développement socio-économique local.

À cette occasion, elle a mentionné la loi sur les croyances et la religion entrée en vigueur au début de 2018, qui permettait aux fidèles, y compris aux catholiques, de contribuer davantage au développement socio-économique national.

Elle a souhaité que les dignitaires catholiques et les fidèles du diocèse de Xuan Loc continuent de valoriser la tradition patriotique et de construire le pays.



L'évêque du diocèse de Xuan Loc, Dinh Duc Dao, s'est engagé à exhorter les dignitaires catholiques et leurs fidèles à valoriser la grande union nationale et à continuer de contribuer à la nation.

Le diocèse de Xuan Loc compte aujourd'hui plus d'un million d'adeptes catholiques dans 272 paroisses. Cette année, le diocèse a fait don de milliards de dongs pour aider les habitants des zones touchées par les inondations. –VNA