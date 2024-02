Hanoi (VNA) - L’année 2023 tire à sa fin et 2024 frappe à nos portes. En nous préparant à entrer dans la nouvelle année du Dragon et en passant en revue l’année du Chat 2023, nous n’hésitons pas à nous émerveiller devant les réalisations remarquables et les grands efforts de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée. Ces derniers ont travaillé avec ténacité et fait tous leurs efforts pour obtenir de grands succès encourageants.

Le pont Nhât Tân, à Hanoi. Photo: VNA



Dans le contexte où la situation mondiale a évolué de manière complexe et imprévisible, et que les conflits entre la Russie et l’Ukraine, ou entre Israël et les forces armées du Hamas, etc., ont provoqué des impacts négatifs sur l’économie mondiale, le Vietnam continue d’être un point lumineux dans cette situation sombre.

En dépit des graves conséquences dues à la pandémie de Covid-19, du rétrécissement des marchés d’exportation traditionnels et de l’escalade des conflits, notre pays a bien maintenu un taux de croissance élevé.

En 2023, le PIB national a augmenté de 5,05 %, un taux parmi les plus élevés au monde. Les exportations de produits agricoles ont dépassé la barre des 53 milliards de dollars. L’excédent des échanges agricoles s’est établi à plus de 11 milliards de dollars, soit plus de 42,5 % de l’excédent commercial de toute l’économie.

De plus, l’agriculture maintient sa croissance, plus des millions de foyers agricoles s’enrichissent !

L’un des points marquants de 2023 réside dans le décaissement des capitaux d’investissement publics qui est estimé à 95 % du plan fixé, soit près de 676 000 milliards de dôngs, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Des mesures drastiques et efficaces pour accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics en matière d’infrastructures de transports ont permis d’achever de nombreuses routes et sections d’autoroutes à travers le pays. Cela a également permis de faciliter les échanges économiques et d’améliorer l’efficacité du développement socio-économique. Doté d’un PIB de plus de 400 milliards de dollars, le Vietnam a figuré parmi les 40 grandes puissances économiques mondiales.

Le fait que les entreprises européennes ont classé le Vietnam parmi les dix destinations les plus attrayantes pour les investissements directs étrangers, et que notre pays a connu une faible inflation et un taux de croissance élevé du PIB pendant plusieurs années montre que notre économie dispose encore d’un énorme potentiel pour son essor.

En plus des efforts visant à relancer le développement économique et à garantir le bien-être social, nous avons continué à renforcer le travail d’édification et de rectification du Parti communiste du Vietnam. La prévention et la lutte contre la corruption et la négativité ont continué à être mises en œuvre de manière drastique et méthodique, au niveau tant central que local.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le processus de jugement des affaires majeures a permis de vérifier et de clarifier les violations commises par un certain nombre de cadres et de membres corrompus du Parti, ceux qui ont agi en connivence avec les opportunistes, abusé de leur pouvoir et provoqué des pertes et du gaspillage auprès des biens de l’État vietnamien. Le traitement strict des violations, sans zones interdites ni exception, a prouvé la haute détermination de notre Parti dans cette question, contribuant à consolider et à renforcer la confiance du peuple envers la direction du Parti et de l’État.

Dans le domaine des relations extérieures, 2023 est considérée comme une année particulièrement réussie, lorsque le Vietnam a rehaussé ses relations avec les États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable dans le cadre de la visite du Président américain Joe Biden en septembre.

Lors de la visite d’État au Vietnam en décembre 2023 du Secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping et de son épouse, les dirigeants des deux Partis ont convenu d’approfondir et de porter le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays à une nouvelle hauteur, mais aussi de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Le Vietnam et le Japon se sont également mis d’accord sur le renforcement des relations bilatérales vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde lors de la visite au Japon du Président vietnamien Vo Van Thuong en novembre 2023.

Ainsi, notre pays a établi des partenariats stratégiques intégraux avec six pays à économie développée, à savoir : la Russie, la Chine, l’Inde, la République de Corée, les États-Unis et le Japon.

Jusqu’à présent, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 pays à travers le monde. Les réalisations obtenues ces derniers temps ont contribué à consolider la confiance de la communauté internationale envers un Vietnam indépendant, autonome, développé et dynamique, mais également un ami fidèle, un partenaire fiable et un membre actif et responsable dans le règlement des questions internationales.

Au seuil de l’Année du Dragon 2024, avec notre fortune et notre potentiel construits avec ténacité, nous avancerons fermement dans la nouvelle année pour continuer à réaliser de nouvelles performances, à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, ainsi qu’à créer de nouveaux miracles dans le développement d’un Vietnam prospère et heureux, qui va de pair avec les puissances des cinq continents vers la paix et le bonheur. – NDEL/VNA