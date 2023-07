Hanoi (VNA) - La politique étrangère du Vietnam et les activités des missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger ont été récemment présentées aux étudiants de l'Académie de droit international de La Haye, par l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh. Cet événement fait partie du programme de cours d'été de ladite Académie.Étaient présents à l'échange une vingtaine d’étudiants de nombreuses nationalités. La plupart parmi eux sont en dernière année de leurs programmes de maîtrise et de doctorat en droit. Certains ont travaillé au tribunal ou au ministère des Affaires étrangères.L'ambassadeur Pham Viet Anh a ouvertement discuté avec les étudiants des principales vues de la politique étrangère du Vietnam, des piliers fondamentaux de la diplomatie vietnamienne, des principales activités des missions de représentation vietnamienne à l'étranger.

Photo de famille entre l'ambassadeur Pham Viet Anh et des étudiants. Photo: VNA Photo de famille entre l'ambassadeur Pham Viet Anh et des étudiants. Photo: VNA

Les participants se sont montrés intéressés et ont posé de nombreuses questions sur la situation internationale, l'Asie du Sud-Est, les opinions du Vietnam et sa gestion des problèmes brûlants actuels dans le monde. Les réponses ont clairement montré la position constante du Vietnam: respecter le droit international, plaider pour la paix, la réconciliation et la coopération; le Vietnam choisit la raison et la justice, pas les camps.Les étudiants ont apprécié la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, d'ouverture et d'intégration internationale active du Vietnam, contribuant à la construction d'un monde pacifique, juste et prospère, fondé sur le droit international. -VNA