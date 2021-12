Le Dr Nakorn Serirak, maître de conférences à l'Académie politique de l'Université de Khon Kaen (Thaïlande). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Dr Nakorn Serirak, maître de conférences à l'Académie politique de l'Université de Khon Kaen (Thaïlande) a estimé que la politique étrangère actuelle du Vietnam était basée sur la compréhension, la charité et le respect mutuel pour l’intérêt commun.

Cette politique présente non seulement l’image d’un pays pour que la communauté internationale comprennent mieux le Vietnam, mais aussi crée certainement une coopération internationale bilatérale et multilatérale sur les aspects politique, sécuritaire, militaire, socio-économique et culturel plus profondément avec d'autres pays, a-t-il ajouté.

Répondant à une interview au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Thaïlande sur la Conférence nationale sur les relations extérieures organisée par le Vietnam, le Dr Nakorn, co-auteur d'un livre récemment publié intitulé "45 ans de relations Vietnam-Thaïlande (1976-2021) : Un parcours historique", a commenté que la politique étrangère du Vietnam basée sur la négociation et la résolution des conflits par le biais de négociations diplomatiques contribue également au maintien de la paix en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Le président d'honneur de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam Marcel Winter. Photo : VNA

De son côté, le président d'honneur de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam, Marcel Winter, et le président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, Botz László, ont tous deux salué la politique étrangère et le du Vietnam parce que selon eux, elle était un fondement du renforcement de la coopération amicale, affirmant que la politique extérieure et les contributions actives du Vietnam ont contribué à améliorer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le président d'honneur de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam Marcel Winter a souligné que le Vietnam a remporté des succès diplomatiques importants dans le monde, notamment aux Nations Unies (ONU) en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud.

M. Marcel Winter a déclaré que le prestige du Vietnam, notamment au sein de l'ASEAN, est le résultat d'une présidence très réussie, même dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam Botz László. Photo : VNA N

Partageant la même estimation, le président de l'Association d'amitié Hongrie - Vietnam, Dr. Botz László a précisé que la politique étrangère du Vietnam dans le cadre de l'ASEAN est très efficace. De grands progrès dans la réalisation de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) sont la force motrice de l'expansion des relations commerciales entre le Vietnam et la Hongrie. –VNA