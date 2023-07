Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La police de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a délivré mercredi 5 juillet la carte d’identité à puce à 186 citoyens appartenant à un groupe démographique particulier au Centre de patronage des personnnes handicapées de Hiêp Binh Chanh, dans la ville de Thu Duc.

La police délivre la carte d’identité aux locataires du Centre de patronage des personnnes handicapées de Hiêp Binh Chanh, dans la ville de Thu Duc. Photo : VNA

La plupart des personnes handicapées du Centre de patronage des personnnes handicapées de Hiêp Binh Chanh sont dépourvus de papiers d’identité, a fait savoir la sous-colonel Hô Thi Lanh, cheffe du Bureau de police pour la gestion administrative de l’ordre social - PC06, relevant du Département de la sécurité publique de Hô Chi Minh-Ville.

Le Département de la sécurité publique de Hô Chi Minh-Ville a mobilisé des cadres et des officiers de nombreuses unités pour coopérer avec le Bureau PC06 afin de collecter des informations nécessaires et de délivrer des papiers d’identité à ces cas particuliers.

Cette activité vise à soutenir les autorités locales dans la gestion de la population, la réalisation de la sécurité sociale, ainsi qu’à garantir les droits légitimes des personnes défavorisées dans la société, a indiqué la sous-colonel Hô Thi Lanh.

La police de Hô Chi Minh-Ville est déterminée à collecter des informations sur la population, à délivrer la carte d’identité de citoyen et d’autres documents d’identité à plus de 3.000 cas démographiques particuliers et personnes défavorisées de la mégapole du Sud. – VNA