La beauté de la zone touristique de Hang Gai dans le Parc national de Nui Chua, province de Ninh Thuân (Centre). Photo : VNA

Ninh Thuân (VNA) -Avec une longueur totale de 737,3 mètres et une hauteur de 1,5 mètre, la fresque murale située sur la route 702 de la commune de Tri Hai du district de Ninh Hai, dans la province de Ninh Thuân (Centre), a été reconnue par l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) ou Guinness des records du Vietnam comme la plus longue du Vietnam.



La cérémonie d'annonce de ce record vietnamien a eu lieu le 30 juin dans le district de Ninh Hai, en présence de représentants de l'Organisation des records du Vietnam, de dirigeants de la province de Ninh Thuan et un grand nombre d’habitants locaux et de touristes.





Le Guinness des records du Vietnam a enregistré cet ouvrage comme étant la plus longue fresque murale du pays. Photo: FB Ninh Thuân ngày moi

Cette fresque murale constitue une fierté des habitants de Ninh Hai et de la province de Ninh Thuân en général, présentant aux touristes nationaux comme internationaux des images belles et attrayantes de la région. Les images ont été choisies dans le cadre du concours de peinture «Protéger l'environnement, la mer et les îles de Ninh Hai», organisé fin 2022 par ce district.



Une centaine d’amoureux de la peinture du district ont réalisé pendant plus de trois mois cette fresque murale.



Chaque image représente un thème différent : village de pêcheurs, artisanat local, attractions touristiques ou message de sensibilisation à la protection de l'environnement...



La vie quotidienne des pêcheurs a inspiré également les peintres amateurs.



Cette fresque murale est aujourd’hui l’un des meilleurs lieux à prendre en photo à Ninh Thuân.



Après avoir reconnu l'ouvrage comme la fresque murale la plus longue du Vietnam, les habitants locaux ont activement nettoyé l'environnement, planté des fleurs le long de la fresque pour attirer les touristes. Cela permettra de faire du tourisme de Ninh Hai en une activité économique clé dans les temps à venir.





Ce sont des oeuvres réalisées dans le cadre du concours de peinture «Protéger l'environnement, la mer et les îles de Ninh Hai», concours qui a été organisé fin 2022 par ce district. Photo: sgtiepthi.vn

Ninh Thuân dispose d'un littoral de plus de 105 km, comprenant de nombreux sites touristiques réputés. Le Parc national de Nui Chua, par exemple, a été reconnu par l'UNESCO en tant que Réserve mondiale de biosphère. La baie de Vinh Hy est classée comme site pittoresque national et fait partie des huit plus belles baies du Vietnam.



L'art et la culture des Cham de Ninh Thuân constituent d'autres attraits touristiques avec notamment les villages de métiers traditionnels dont celui de poterie de Bàu Truc, le plus ancien d'Asie du Sud-Est. De plus, le climat chaud et ensoleillé toute l'année constitue également un avantage naturel qui favorise la culture locale, l'élevage de moutons ainsi que la culture des vignes et des pommiers.



Selon les statistiques, l'année 2022 a marqué une forte reprise du tourisme à Ninh Thuân après la pandémie de COVID-19. La province a accueilli 2,4 millions de visiteurs, dépassant ainsi 26,3% de son objectif annuel.



Ninh Thuân s'est fixé pour objectif, en 2023, d'accueillir 2,7 millions de visiteurs, générant un chiffre d'affaires d'environ 1.900 milliards de dôngs. L'objectif à plus long terme est de faire du tourisme un secteur économique de pointe d'ici 2025 et de le positionner en tant que moteur de développement socio-économique de la province.-VNA