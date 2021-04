Fado.vn cesse de commercialiser indéfiniment les produits de la marque H&M.



Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le 7 avril, la plate-forme de l’e-commerce Fado.vn a officiellement annoncé qu'il cesserait de commercialiser indéfiniment les produits de la marque H&M.

Fado.vn est devenu la première plate-forme de l’e-commerce du Vietnam à cesser de vendre des produits de H&M en raison de carte de la "langue de bœuf" publiée sur le site Web de cette marque.

A partir de minuit de 7 avril, tous les produits H&M venus d'autres pays ne sont pas commercialisés sur Fado.vn. L'équipe de Fado.vn qui comprend des Vietnamiens, ne coopère pas avec une marque ne respectant pas la souveraineté vietnamienne.

Fondé en 2014, Fado.vn est jusqu'à présent dans le top 5 des plus grandes plates-formes de l’e-commerce au Vietnam. Actuellement, Fado.vn est considéré comme une plate-forme de l’e-commerce transfrontalière où des milliards de produits multinationaux sont commercialisés au Vietnam.

La marque H&M a ouvert son premier magasin à Ho Chi Minh-Ville en septembre 2017. A ce jour, H&M possède 12 magasins au Vietnam, dont cinq à Hanoï, quatre à Ho Chi Minh-Ville et trois à Can Tho, Da Nang et Ha Long.

Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, un bon nombre de consommateurs appellent au boycott de H&M qui n’a pas respecté la souveraineté vietnamienne. Cette vague est de plus en plus populaire dans le pays. -VNA