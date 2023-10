Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Récemment, le conseil d'évaluation a approuvé la Planification nationale de l'espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2045.

La Planification nationale de l'espace maritime est un outil essentiel pour réaliser le "Plan directeur national" et créer une base pour une gestion efficace de l'exploitation et de l'utilisation des ressources naturelles, la protection de l'environnement et la conservation de l'écosystème marin.



L'idée directrice du plan est d'assurer l'harmonie entre le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationale, la conservation de la nature, de l'écologie, de la biodiversité, des merveilles naturelles, tout en promouvant les valeurs culturelles et sociales, les traditions et l'identité culturelle maritime.

La planification vise à ce que d'ici 2050, tout le territoire maritime du Vietnam soit géré de manière efficace et utilisé de manière durable, répondant aux exigences du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationale, afin de faire du Vietnam une puissance maritime.

La planification concrétisera aussi les principaux objectifs, contenus et solutions de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045, conformément aux lignes directrices et orientations du Parti, aux planifications nationales et aux stratégies sur l'exploitation et l'utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que la protection de l'environnement marin et des îles jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2050.

Photo d'illustration : VNA

Le docteur Ta Dinh Thi, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale, a déclaré que le Vietnam était un pays maritime doté d'un énorme potentiel éolien offshore. Selon les estimations, dans les zones avec une profondeur marine de plus de 20 mètres, la capacité de l'éolien offshore est d'environ 165 000 MW. La région du Centre méridionnal, notamment Binh Thuan, Ninh Thuan, Khanh Hoa, Phu Yen et Binh Dinh, possède le plus grand potentiel, avec une puissance totale estimée à 80 000 MW.

Selon lui, la planification oriente l'utilisation de l'espace maritime, comprenant l'espace aérien, la zone côtière, les îles et archipels, les zones maritimes et les eaux insulaires. Il a proposé que la planification de l'espace maritime consacre un "espace" spécifique pour le développement de l'énergie éolienne afin de mieux exploiter son potentiel.

Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que l'accélération de la planification de l'espace maritime était essentielle pour exploiter pleinement le grand potentiel de développement de l'éolien offshore, contribuant aux objectifs de développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

Mme Hilde Solbakken, ambassadrice de Norvège au Vietnam, a déclaré que la Norvège s'engageait à travailler avec ses partenaires au Vietnam pour promouvoir une croissance verte durable, protéger l'environnement marin et soutenir le processus de transition énergétique. La planification de l'espace maritime contribuera à une gestion durable des océans, jouant un rôle important dans la réalisation d'une vision commune d'un avenir vert, durable et prospère. Elle assurera que chaque industrie et chaque secteur bénéficiera de l'océan tout en préservant les écosystèmes marins et la biodiversité. -VNA