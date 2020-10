Hanoi (VNA) – Un séminaire sur l’approche pédagogique de Reggio-Emilia (Reggio-Emilia Aproach) s’est tenu récemment au Centre culturel italien de Hanoi.

Séminaire sur l’approche pédagogique de Reggio-Emilia organisé à Hanoi. Photo : CVN

Le séminaire était organisé conjointement par l’ambassade d’Italie au Vietnam et le ministère de l’Éducation et de la Formation. Il marquait le 100e anniversaire de la naissance de Loris Malaguzzi, un éminent pédagogue italien.Lors du séminaire, Antonio Alessandro, ambassadeur d’Italie au Vietnam, a déclaré que la pédagogie de Reggio-Emilia était un modèle éducatif innovant dans le préscolaire italien développé par Loris Malaguzzi après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, cette méthode est populaire dans 140 pays, dont le Vietnam.Cette pédagogie repose sur une philosophie éducative basée sur chaque enfant à fort potentiel, libres de développer et user de cent langages selon les termes de Malaguzzi.En conséquence, l’environnement d’apprentissage est un pilier de cette pédagogie après les enseignants et les parents. Il met en évidence les acquisitions, la compréhension et la créativité des élèves. L’avantage de cette approche est le caractère favorable de la localisation des programmes, l’intégration des valeurs traditionnelles et culturelles de chaque pays et l’équilibre avec le facteur d’intégration.Ngô Thi Minh, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, a exprimé sa gratitude pour l’intérêt de l’ambassade d’Italie envers le développement de l’éducation préscolaire au Vietnam. Ce séminaire avait pour but de présenter largement un modèle éducatif italien au profit de l’éducation préscolaire au Vietnam.Selon Mme Minh, avec une approche de l’éducation basée sur la promotion des capacités cachées des enfants, le respect de ceux-ci, la création des meilleures conditions pour qu’ils puissent vivre et se développer, la pédagogie de Reggio présente des similitudes avec le concept d’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam, qui est aussi centré sur l’enfant."Je sais que cette approche passe par des objets simples dans la nature et un environnement proche, convivial, sophistiqué et émotionnel, permettant aux enfants de promouvoir la créativité, la flexibilité, le développement émotionnel et le langage. Ainsi, il est possible d’appliquer cette approche aux écoles des zones à conditions socio-économiques difficiles. C’est un avantage par rapport à certaines méthodes éducative de la petite enfance qui nécessitent beaucoup de matériel pédagogique", a estimé Mme Minh.La pédagogie de Reggio-Emilia est expérimentée à Little Em’s Pre-school, une maternelle du 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. C’est Global Embassy, une organisation éducative vietnamienne qui a introduit et développé ce modèle au Vietnam.Lors du séminaire, l’artiste, chanteur, auteur-compositeur vietnamo-australien, Bùi Vu Thanh (connu du public vietnamien sous le pseudo Thanh Bùi) a conclu : "Nous savons que chaque parcours d’apprentissage d’un élève est unique. Nous espérons que tous nos jeunes se formeront solidement pour contribuer au développement de notre pays". – CVN/VNA