50 interventions ont été présentées. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - L’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Groupe consultatif pour l’économie du Premier ministre, a organisé le 12 octobre une conférence sur le thème « Économie numérique : impacts, et opportunités pour le Vietnam ».



Les participants ont rappelé que la 4e révolution industrielle comportait autant de défis à relever que d’opportunités à saisir. Ils ont estimé que pour profiter de ses retombées, le Vietnam devait atteindre le niveau des pays développés.



La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition numérique au Vietnam. Le pays a réussi à contenir l’épidémie et à privilégier l’informatique dans la gestion des entreprises et des établissements scolaires et les échanges commerciaux. Le paiement en liquide diminue au profit des autres moyens de paiement.-VOV/VNA